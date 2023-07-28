台南臨時停班課 黃偉哲：不想拿民眾生命當賭注

颱風杜蘇芮影響，台南昨天入夜後風勢增強，市府今天上午近6時公告停班停課，市長黃偉哲視察災情說，考量通勤高峰風勢仍強，不想拿民眾生命當賭注才臨時決定。

黃偉哲上午先後前往麻豆區柚園、永康區抽水站、亞太棒球訓練中心棒球場、台南火車站等地視察，了解文旦柚是否受損、抽水機是否發揮功效，及亞太棒球場、路面交通受風雨影響狀況。

黃偉哲指出，市府團隊整晚持續關注颱風動態，至今天清晨5時許，雖掌握颱風風勢將於上午陸續減緩，但考量6時以後將是民眾外出通勤高峰期，風勢仍強，為保障市民安全，不想拿任何一條寶貴生命作賭注，才會在近6時臨時決定停班停課。

黃偉哲表示，已指示農業局統計已近產季的柚園災損情況，至於各地多處路樹倒伏，交通號誌損壞，影響交通受阻，市府交通局及工務局正全力處理。

他說，U12世界盃少棒賽原定上午2場預賽因天候不佳延期，傍晚開幕典禮與今天其他賽事是否延期，將由世界棒壘球總會（WBSC）依據球場是否積水、排水狀況，以及天氣是否適合選手上場比賽等因素通盤考量。