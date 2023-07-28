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「卡努」生成雙颱共存 氣象局估8月1日最接近台灣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
杜蘇芮颱風還沒遠離，今年第6號颱風「卡努( KHANUN )」已於今天凌晨2點在菲律賓東邊海域生成。圖／氣象局提供
杜蘇芮颱風還沒遠離，今年第6號颱風「卡努( KHANUN )」已於今天凌晨2點在菲律賓東邊海域生成。圖／氣象局提供

杜蘇芮颱風還沒遠離，今年第6號颱風「卡努( KHANUN )」已於今天凌晨2點在菲律賓東邊海域生成。中央氣象局表示，卡努颱風目前仍在台灣東南東方約2100公里海面，以北北西方向前進，再轉向西北方向逐漸接近琉球海面，預估8月1日後最接近台灣，但不會登陸台灣。

根據氣象局資料顯示，輕度颱風卡努今天上午8點的中心位置在鵝鑾鼻東南東方2050公里海面上，以每小時22公里速度向北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。

氣象局表示，卡努颱風目前仍位在台灣東南東方大約2100公里海面，將以北北西前進再轉朝西北，將朝琉球海面趨向華中沿海前進，預計周日是觀察關鍵時間點，屆時受高壓影響往西分量會較明朗，預估到華中沿海時間點約為8月1日至8月2日，但路徑有不確定性存在，還要再觀察。

氣象局也說，卡努颱風路徑在各國模式預測差異不大，美國模式預測卡努路徑偏北，歐洲模式則預測較靠近台灣，但預估都不會登陸台灣。

杜蘇芮颱風 颱風

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