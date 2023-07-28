杜蘇芮「瞎混一天」只為活下去！專家：教科書等級的雙眼牆

中度颱風杜蘇芮侵台，中央氣象局持續發布海陸上颱風警報。氣象專家指出，杜蘇芮昨日進行「眼牆置換」階段，直呼是「為了活下去而瞎混了一天」，有機會「短暫回春」。

氣象局發布颱風警報，陸上警戒區包括苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、澎湖、金門；海上警戒區包括臺灣海峽、東沙島海面、臺灣北部海面。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急27日貼文指出，杜蘇芮「瞎混了一天」，原來是「為了活下去」，從衛星雲圖來看，杜蘇芮颱風眼再度清晰且細小，雷達雙眼結構完整漂亮，可見「眼牆置換」的情形算是順利，有機會「短暫回春」。

颱風論壇提醒金門、澎湖的民眾，由於杜蘇芮的核心會直接掃過這兩區，尤其金門會離颱風中心非常靠近，今日務必注意劇烈天氣。

颱風論壇也補充，杜蘇芮的雙眼牆「堪稱教科書等級」，接著內眼牆會逐漸縮小，外眼牆也會往內縮取代，若真如此，杜蘇芮就會「華麗轉身」，反之則會變成「醜醜的大眼」。

氣象局已發布豪雨特報，因颱風及其外圍環流影響，今易有短延時強降雨，恆春半島及高雄市、屏東縣山區已有局部大豪雨發生，臺中市及南投縣山區已有局部豪雨發生；今日高雄市、屏東縣山區及恆春半島、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣地區有局部大雨或豪雨，南部、宜蘭地區及臺中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。