快訊

打造台版貝爾實驗室！台積電全球研發中心今啟用 張忠謀親臨見證

杜蘇芮通過金門現在風雨最劇烈 氣象局指停班課關鍵是它

論文抄襲案余正煌同意和解撤告 林智堅捐30萬做公益獲不起訴

杜蘇芮「瞎混一天」只為活下去！專家：教科書等級的雙眼牆

聯合新聞網／ 綜合報導
颱風杜蘇芮影響，為台灣帶來劇烈降雨。圖擷自臉書
颱風杜蘇芮影響，為台灣帶來劇烈降雨。圖擷自臉書

中度颱風杜蘇芮侵台，中央氣象局持續發布海陸上颱風警報。氣象專家指出，杜蘇芮昨日進行「眼牆置換」階段，直呼是「為了活下去而瞎混了一天」，有機會「短暫回春」。

氣象局發布颱風警報，陸上警戒區包括苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、澎湖、金門；海上警戒區包括臺灣海峽、東沙島海面、臺灣北部海面。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急27日貼文指出，杜蘇芮「瞎混了一天」，原來是「為了活下去」，從衛星雲圖來看，杜蘇芮颱風眼再度清晰且細小，雷達雙眼結構完整漂亮，可見「眼牆置換」的情形算是順利，有機會「短暫回春」。

颱風論壇提醒金門、澎湖的民眾，由於杜蘇芮的核心會直接掃過這兩區，尤其金門會離颱風中心非常靠近，今日務必注意劇烈天氣。

颱風論壇也補充，杜蘇芮的雙眼牆「堪稱教科書等級」，接著內眼牆會逐漸縮小，外眼牆也會往內縮取代，若真如此，杜蘇芮就會「華麗轉身」，反之則會變成「醜醜的大眼」。

氣象局已發布豪雨特報，因颱風及其外圍環流影響，今易有短延時強降雨，恆春半島及高雄市、屏東縣山區已有局部大豪雨發生，臺中市及南投縣山區已有局部豪雨發生；今日高雄市、屏東縣山區及恆春半島、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣地區有局部大雨或豪雨，南部、宜蘭地區及臺中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

杜蘇芮颱風 颱風 豪雨 金門

延伸閱讀

媽逛菜市場噴掉5萬元！自豪狂秀「5件戰利品」 她臉綠上網一搜：1件300元就有

網友曬1圖「杜蘇芮完美閃過彰化」 在地人自嘲：無聊到連颱風都沒興趣

杜蘇芮來了！他問「颱風假放的不乾不脆是誰開始的？」網一面倒怪這人

2023鬼門何時開？命理專家點名「3星座當心」13項禁忌曝光

相關新聞

杜蘇芮強風威脅 高雄、台南、屏東、嘉縣緊急宣布全天停班停課

因為杜蘇芮颱風風力強勁超過停班停課標準，包括高雄、屏東、台南三縣市清晨緊急宣布今天全天停止上班上課。

雙颱共存！ 卡努今天凌晨生成 杜蘇芮颳強風澎湖國家級警報響

中央氣象局持續發布中度颱風杜蘇芮海上陸上颱風警報，並已針對澎湖縣發布颱風強風告警訊息，持續時間至上午7時15分。示警區域...

杜蘇芮威脅金澎 吳德榮：卡努路徑不確定性範圍觸台灣北部

中央氣象局持續發布中度颱風杜蘇芮海上陸上颱風警報，杜蘇芮颱風今天清晨5時的中心位置在澎湖的西南西方約80公里海面上，以每...

影／高雄山區持續降雨 南橫梅蘭明隧道臨時便道百米淹沒

杜蘇芮颱風逼近南台灣，高雄山區持續降雨，桃源區、茂林區已達大雨等級。有民眾發現，台20線南橫公路梅蘭明隧道的荖濃溪河床便...

台南高雄緊急宣布停班停課 鄉民嗨「放4天連假」：颱風假放錯天？

中颱杜蘇芮侵台威力不減，原本台南、高雄昨晚宣布今（28）日正常上班上課，但南部越晚雨勢越大，台南市長黃偉哲才在清晨5點57分緊急宣布「今日停止上班上課」，高雄市長陳其邁也趕在早上6點跟進宣布停班課，兩縣市緊急更正颱風假消息引發網友熱議。

中颱杜蘇芮15級陣風重創澎湖！強風暴雨災情曝 1人命危

中颱杜蘇芮今天上午4時許就在澎湖東吉島吹起15級陣風，風速一度飆到每秒32公尺，而其他地區也吹起11級以上陣風，而在港邊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦