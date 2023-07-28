台南高雄緊急宣布停班停課 鄉民嗨「放4天連假」：颱風假放錯天？

中颱杜蘇芮侵台威力不減，原本台南、高雄昨晚宣布今（28）日正常上班上課，但南部越晚雨勢越大，台南市長黃偉哲才在清晨5點57分緊急宣布「今日停止上班上課」，高雄市長陳其邁也趕在早上6點跟進宣布停班課，兩縣市緊急更正颱風假消息引發網友熱議。

一名網友在PTT發文指出昨天宣布的時候還是「無風無雨」，可能以為今天也會是好天氣，結果當天過了晚上12點，風開始轉大，「台南跟高雄市是不是太早宣布不放假了？」

貼文釣出許多鄉民現身，留言回應「笑死，放錯天」、「台南現在風大雨大，死忠的快樂上班去」、「都爽完一天了，滾去上班啦」、「怕連放4天被笑，先宣布不放」、「一個颱風放4天，台南高雄哈哈」、「鄉民贏了，加六日連放四天耶」、「不要太羨慕」。

不過，也有鄉民認為颱風天氣不穩定，影響到民眾安全疑慮，政府緊急宣布停班課確實情有可原，「高雄這風雨沒停真的危險」、「出門上班前還好有看手機，本來還在煩惱這種風雨到底要怎麼出門上班」、「感謝邁邁！讚嘆邁邁！」、「昨天放得有點心虛，但現在外面風真的很大」。

台南市長黃偉哲今（28）日清晨5點57分緊急宣布停班停課。圖／取自黃偉哲臉書