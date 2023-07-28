杜蘇芮直撲金門 金、澎今停班課

杜蘇芮颱風來襲，花東雨量驚人，花蓮因鐵路、部分客運停駛，逾萬名旅客滯留花蓮。南台灣風雨不大，高雄傳出零星災情，有轎車衝入高屏溪及中芸漁港，所幸駕駛被救起；台南龍崎則有樹木壓倒電線，導致麻豆、下營區一度停電兩千多戶。

杜蘇芮颱風路徑圖 製表／周彥妤 隨颱風逐漸減弱，今除了離島金門與澎湖停班停課外，高雄市府也宣布那瑪夏、桃源、茂林區今停止上班上課，台東縣海端鄉利稻村、霧鹿村、海瑞村新武部落及延平鄉紅葉國小停止上班、停止上課，其餘地區、縣市照常上班上課。

受颱風外圍環流影響，台八線中橫公路山區降雨猛烈，原本在災害搶修復建的一一七點四公里處關原段路基淘空，便道布滿落石，景象怵目驚心。工程單位表示，將等雨勢趨緩擋土回填。天祥山區昨仍有一八○名旅客，得等到今早確認路況後再決定是否恢復通行。

台東縣鹿野鄉一戶民宅慘遭土石流埋沒，屋主聽到轟然巨響以為是打雷，經查看卻發現廚房不見了，驚呼「嚇死人」。富岡漁港則是掀起數公尺高浪花，越過堤防打入港區內，兩艘海釣船疑搖晃劇烈碰撞浸水沉船，漁民損失慘重。

澎湖縣兩名男子結伴到海邊釣魚，結果一個大浪襲來，高姓男子被捲入海中，頭部撞擊礁石，一度失去生命跡象，經消防人員救上岸，送醫搶救，恢復生命跡象。

氣象局表示，預估杜蘇芮颱風中心位置今可能從金門附近登陸福建，屆時金門可達到十三、十四級陣風，台灣本島約中午左右脫離暴風圈，金門則是傍晚脫離暴風圈，最快傍晚解除海、陸警。

至於菲律賓至南海一帶熱帶性低氣壓，預估最快今下午生成為第六號颱風「卡努」，不排除與杜蘇芮雙颱共存的可能，尚須觀測。

交通部航港局表示，今預估有十七航線、一三八航次停航。民航局指出，今國內線航班共一七三架次取消，國際線也有多個航班延遲。台鐵南迴線自今天中午十二時起陸續恢復行駛。

公總說，台二○線利稻至霧鹿段因坍方阻斷通行，今下午二時開放通行；台八線金馬隧道至太魯閣口段多處坍方落石，今上午八時評估開放通行；台九線多良路段因邊坡落石，今下午三時恢復正常通行。