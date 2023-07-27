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颱風杜蘇芮侵襲 高雄撤離3179人、災損通報4件

中央社／ 高雄27日電

颱風杜蘇芮侵襲，高雄市長陳其邁今天晚間表示，入夜後風雨增強，將持續到明天清晨6時，截至今晚6時共已撤離3179名土石流潛勢區民眾，災損共有通報4件，目前均已排除。

陳其邁晚間主持災害應變中心第4次工作會議，會後接受媒體聯訪表示，根據中央氣象局資訊，考量明天部分山區仍在土石流黃色警戒，且那瑪夏區台29線採預警式封路，及山區降雨量明天中午前預測雨量已達停班停課標準，為維護原住民區民眾安全，那瑪夏區、茂林區、桃源區等3行政區明天停止上班及上課，其餘地區照常上班上課。

陳其邁指出，從今天入夜後風雨將增強，在林園區及沿海地區風力也高達10級以上，風力逐漸增強，將持續到明天清晨6時，提醒民眾入夜後盡量減少外出，夜班工作人員上下班時更要注意交通安全。他也呼籲，明天上班若因風雨造成員工偶有遲到或在其行政區有上班困難部分，希望雇主能體諒，勿苛扣員工薪水。

陳其邁表示，截至今天傍晚6時，總共撤離3179名土石流潛勢區民眾，災損部分今天為止共通報4件，包括零星積淹水路樹倒塌等災損通報都已排除。在桃源、那瑪夏區的部分道路，因土石坍塌或預防性封路，相關單位也同步在最短時間排除整個交通狀況。

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