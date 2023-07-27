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不斷更新／風雨越晚越強！澎湖、高雄1區明停班課 全台28日停班停課一覽

台電風雨中搶修台東利稻有電了 南橫公路待28日搶通

中央社／ 台東縣27日電

台電人員在風雨中冒險搶修，南橫利稻部落今天下午終於通電了；而南橫公路坍方，目前搶修僅挺進到霧鹿段，預計明天才會搶通到利稻段，目前利稻對外道路仍中斷。

颱風杜蘇芮影響，南橫公路台東端的初來至向陽昨天傍晚6時預警性封閉，因昨晚整夜雨，早上公路總局關山工務段巡視道路時，初來至利稻段多處坍方和落石，無法通行，導致南橫山區的利稻部落對外交通中斷，且沿路許多電線遭樹枝打斷造成斷電，宛如孤島。

今天下午傳出好消息，經台電工作人員辛苦搶修下，利稻部落已經恢復供電。台電公司台東區營業處表示，利稻部落下午已經送電，但因台20線（南橫公路）179.8KM處道路仍未搶通，且利稻村至大關山隧道交通管制致暫時無法搶修，尚有61戶停電中。

台東區營業處表示，截至今天下午2時30分，台東累計曾停電戶數高達6339戶，主要停電地區集中東河鄉、海端鄉、太麻里鄉及卑南鄉等地區，在投入大量人力進行搶修下，目前尚有約788戶停電中。主要停電地區集中北源、利稻、南溪偏遠地區及線路末端用戶，因山區道路中斷，使復電速度較慢，台電將於道路開通後竭盡全力儘速恢復供電。

公路總局關山工務段則表示，原定今天中午初來至利稻段能搶通恢復通車，但因山區雨勢不斷，搶修工作停停做做，目前只能挺進到霧鹿，單線雙向通行供霧鹿村及新武村農民搶收農作物運送下山，另山區雨勢不斷仍有落石風險，為顧及夜間用路人行車安全，這路段不排除於今天傍晚6時進行預警性封路。

至於霧鹿至利稻路段經搶修人員進入災害地點緊急搶修，發現山區雨勢很大且現場仍土石掉落影響搶修進度，為顧及搶修人員機具安全，將視檢視山區氣候狀況及土石掉落情形再進行搶修作業，這路段持續封閉道路通行，預計28日下午2時再開放通行。

杜蘇芮颱風 颱風

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