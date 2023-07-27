颱風假怎變「北北基桃」共同宣布？網翻11年前關鍵 他喊自行決定

杜蘇芮颱風掃向南台灣，各地方政府連日評估是否放颱風假，不過有網友注意到，這回北部是「北北基桃」共同宣布，與先前只有「北北基」3縣市相較下，似乎多了桃園一起加入步調。

該PTT鄉民發文表示，最近颱風假決策都說要北北基桃一起決定，我怎麼記得以前只有北北基而已，桃園真的很多雙北通勤的人嗎？是因為機捷跟高鐵嗎？之後不會連新竹都要加入了吧」。

網友紛紛議論，「因為以前肥燦（鄭文燦）不想參加」、「公務員很多住桃園或是台北去桃園的」、「行政院搞的東西，月票加入桃園我就覺得」、「機捷啊，但我覺得1200出現之後才勉強能算」，「2018瑪莉亞颱風的時候北北基沒同步」、「就今年開始的，以前並沒有」、「桃園租房便宜吧，很多人去」、「通勤距離跟基隆差不多」。

此話題也挑起部分網友敏感神經，戰縣市互噴「就一堆假台北、新北人來桃園住啊」、「桃園會說自己是北部人啦，覺得優越」、「講的好像我們桃園人要跟你們台北生活圈一樣」，還有人打趣說「之後就北北基桃竹苗」。

不過，有人翻出爭議時間點疑是11年前，「八卦是最早就是要北北基桃」，回顧2012年6月18日媒體報導「北北基桃4縣市達成共識，未來停班停課將一同進退」，隔日卻大轉彎，當時的「桃園縣長」吳志揚出面否認，直言「因為各縣市地形、受災情況不同，所以還是自行決定為宜」。