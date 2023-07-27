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新北：杜蘇芮颱風過後 宜注意山區土石流潛勢

中央社／ 新北27日電

新北市府今天下午表示，杜蘇芮颱風過後，宜注意山區雨勢比較大的地區，是否達到土石流警戒。

杜蘇芮颱風新北市災害應變中心第5次整備會議，下午在市府9樓災害應變中心舉行，由市長侯友宜主持；他與副市長朱惕之、消防局長李清安等，各單位並聽取天氣風險管理公司分析預報、及台灣大學氣候天氣災害研究中心分析報告。

天氣風險管理開發公司創辦人彭啟明簡報表示，今天以烏來福山地區、東區與南區雨勢較大；預計明天（28日）新北的風勢會較緩和，不會達到停止上班、上課的標準。他說，雖然颱風過後會有外圍環流，但今晚至明天過後，仍會出現典型的夏季氣候。

台大氣候天氣災害研究中心表示，依照觀測，石門水庫集水區的雨量不多，放水的機率不高。但仍要注意雨勢變化，及坪林區、汐止區等幾處土石流潛勢地區，是否受雨勢的影響達到黃色警戒。

侯友宜說，今天中午過後，雨勢逐漸減弱，但沿海地區仍有較強風浪，請區公所與各單位特別加強警戒，勿掉以輕心，並加強勸離沿海地區釣客及觀浪民眾，宣導民眾不要前往山域、水域及海邊活動。

他說，各區公所對於路樹傾倒的災情，也都能很快的恢復並整理。請各區公所務必在颱風過後立即恢復市容，隨時注意山區的動態。

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