杜蘇芮來襲 南橫梅蘭明隧道旁河床便道遭淹沒
颱風杜蘇芮來襲，高雄山區持續降雨，今天上午南橫公路梅蘭明隧道旁的河床便道約100公尺遭溪水淹沒，不過公路總局已在颱風來臨前改回梅蘭明隧道主線通行，幸未影響山區聯外交通。
高雄市桃源區梅山里長顏忠義向中央社記者表示，梅蘭明隧道旁的河床便道約100公尺被溪水淹沒，不過台20線主線道未受影響，聯外交通無礙。
顏忠義說，里內洗腎患者等均已撤離下山，他今天也逐一拜訪仍在部落的居民，確認大家物資充足無虞。
公路總局甲仙工務段對中央社記者表示，南橫公路梅蘭明隧道原本封閉整修，為了施工設置1條河床便道，供施工車輛通行，今天上午獲知約有100公尺的便道遭沖毀。
不過甲仙工務段指出，在颱風來臨前，即已改為主線通行，因此即使便道受損，也不會影響居民聯外交通；颱風過後，若施工仍需要修復便道，也約數天即可修復完成，影響不大。
受颱風影響，桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里一帶約620戶一度停電，台電搶修斷落高壓導線，並於中午12時55分恢復供電。
高雄市政府民政局統計，截至下午3時各區公所針對災害潛勢地區已完成撤離3155人，包括發布土石流黃色警戒之桃源區保全對象432人已全數撤離。
此外，高雄市消防局下午發布訊息表示，大樹區佛光山對面高屏溪下方，下午4時5分時疑似有人開車進溪內，人已救出，意識清楚。
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