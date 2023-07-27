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台東熱氣球嘉年華場地泥濘 28日活動取消

中央社／ 台東縣27日電

受到中度颱風杜蘇芮影響，台東連日大雨，導致國際熱氣球嘉年華活動場地積水不退，經熱氣球專業飛行團隊審慎評估，台東縣政府宣布明天熱氣球活動全天取消。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，依據中央氣象局資料，台東雖逐漸脫離杜蘇芮颱風暴風圈，但是受連日降雨影響，熱氣球活動場地鹿野鄉永安村高台大草皮潮濕且泥濘；另外熱氣球專業飛行團隊評估明天降雨機率達60%至70%，無法正常進行熱氣球飛行或立球作業，因此將取消28日全天的繫留體驗及造型球展演活動。

台東縣政府表示，如果已經進行網路預約的朋友，28日上午場及下午場，這兩個場次的訂單將主動進行全額退費，約需14至21個工作天，並將發送簡訊通知。

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