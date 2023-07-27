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台鐵、國道客運停駛 花蓮上萬遊客受影響

中央社／ 花蓮縣27日電

颱風杜蘇芮來襲，台鐵東部幹線花蓮至台東間、花蓮至蘇澳間及北花間國道客運停駛，逾萬名遊客受影響，有旅宿業者提供優惠價格，提供滯留遊客續住。

台鐵發布列車行駛資訊，截至今天深夜12時以前，花東線（花蓮與台東間）停駛，東部幹線花蓮往台北方向，407次（花蓮8時58分發車）以前班次正常行駛，其餘列車只行駛宜蘭蘇澳新至台北區間。

受到颱風影響，行駛蘇花路廊往返花蓮、台北間的國道客運，考量沿線交通狀況，也於26日起陸續停駛。

今天中午仍有不少遊客提著行李到花蓮火車站等待，車站候車區座位幾乎坐滿，充電區排滿遊客使用，玩手遊消磨時間，也有遊客席地而坐，看書等待列車復駛。

台鐵花蓮站長楊舜安接受中央社記者採訪指出，花蓮至台北間、花蓮至台東間共93班列車停駛，受影響旅客約1萬1000人，以北上6500人最多。

受到大眾運輸工具停駛影響，有遊客選擇留下多住幾天，市區張姓旅宿業者說，有3至4成房客是因車班停駛續住1至2天，業者主動提供優惠價格，畢竟碰上天災，互相體諒。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，受颱風影響，花蓮昨天住房率從8成掉到2成，大多因颱風或火車停駛退訂，有部分選擇延後至8月再來玩。

張琄菡表示，26、27日受颱風影響住房率下降，28日以後訂房狀況影響不大，還沒有遊客退房。

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