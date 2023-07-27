杜蘇芮還沒走！「卡努」最快明升颱 日本氣象廳曝「最新路徑」：恐近北台灣

杜蘇芮颱風襲台，估計今(27日)是影響最大的一天，有7縣市已放颱風假，目前杜蘇芮也正在加速，朝北北西的方向移動，天氣風險公司總經理彭啟明表示，杜蘇芮暴風圈下半天會接近台灣，午夜到深夜會持續加強，請民眾別掉以輕心。不過杜蘇芮還沒離開，日本氣象廳又預測菲律賓東邊海域有新的熱帶性低氣壓生成，最快明天(28日)就會轉為第6號颱風「卡努」。

根據日本氣象廳最新預測，菲律賓東邊海域又有新的熱帶性低氣壓形成，該熱帶性低氣壓27日上午9時的中心位置在北緯11.3度、東經140度，正緩慢朝西北方向移動，目前中心氣壓1004百帕，日本氣象廳也表示，該熱帶性低氣壓可能會在24小時內發展為第6號颱風「卡努」，預計將往沖繩方向移動。

根據日本氣象廳路線圖顯示，該熱帶低氣壓以每小時15公里的速度往北移動，目前暴風警戒範圍有掃到了「北台灣」，不過颱風圈只有微微的掠過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也指出，目前熱帶低氣壓不確定性的範圍很大，還要持續觀察。

日本氣象廳也針對杜蘇芮的路徑南修，27日上午12時的中心位置在北緯21度、東經119.2度，位於巴士海峽，以每小時20公里的速度往北西移動，目前中心氣壓955百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風為每秒60公尺。

中央氣象局表示，杜蘇芮颱風今天到明天清晨是距離台灣最近的時候，今天下午過後，南部隨著外圍雲系的雲帶逐漸進來，降雨會持續增加，入夜後澎湖和接下來的金門雨勢會明顯加大，各地影響程度不一，民眾也要特別留意，做好防颱措施。