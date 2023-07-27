宜蘭沒放颱風假「童玩節卻休園」 在地人出征林姿妙臉書：縣民不如遊客？

杜蘇芮颱風襲台，挾帶豪大風雨，全台7縣市宣布今（27）日停班停課，但不少宜蘭人昨天外出時早就被大風大雨「封印在原地」，宜蘭人紛紛到縣長林姿妙臉書留言喊話「風雨那麼大怎麼還沒停班停課？」

全台包含宜蘭縣在內的15縣市宣布今日正常上班上課，而宜蘭縣正值國際童玩節活動期間，園區因應防颱措施公告27日休園一天，此舉卻引起當地民眾不滿。原來，不少宜蘭民眾昨天就遇上強風大雨，一位宜蘭民眾貼出羅東當地的雨勢，影片可見強勁風勢挾帶豪雨，路上只有少量汽車行駛，行人與機車騎士根本都不敢外出，她不禁向喊話林姿妙「風雨大到這樣還不停班停課嗎？」

羅東民眾PO出當地狂風暴雨的影片，怒問林姿妙「風雨大成這樣，為何還宣布不停班停課？」圖／取自林姿妙臉書

宜蘭民眾也都紛紛到林姿妙臉書留言抱怨，「宜蘭縣不停班停課的話，童玩節就不要關園啊，風雨這麼大就是堅持不放假」、「宜蘭縣民的生命安全不如遊客，既然要上班上課幹嘛休園？」、「是不是又再等北北基宣布，宜蘭到底關北北基P事！」、「可以宣布放假了嗎？騎機車真的很危險」、「風雨好大啊～上下班課都好危險啊」。

宜蘭縣政府昨日公告，依據中央氣象局針對杜蘇芮颱風最新預報資料，宜蘭縣風力及雨量，未達天然災害停止上班及上課之標準，27日正常上班上課，「另各該機關學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課，通知所屬公教員工及學生，並向宜蘭縣政府報備」。

縣府也透過國際童玩藝術節臉書粉專發出公告，依據26日晚上九點中央氣象局風雨預報資料，27日颱風杜蘇芮風力及雨量預報，平地雨量仍有150-300mm，恐為整日有雨情況，並考量強陣風有超過颱風標準7級風達8-9級風情形，因此宣布27日休園一天。