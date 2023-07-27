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颱風杜蘇芮影響 馬祖現長浪籲民眾勿戲水觀浪

中央社／ 連江27日電

颱風杜蘇芮已接觸台灣南端陸地。馬祖岸巡隊說，受外圍環流影響，馬祖海域已有長浪，呼籲民眾勿在港區或濱海戲水觀浪，如果需要救助，可撥海巡署「118」報案專線。

中央氣象局今天持續發布颱風杜蘇芮海上陸上颱風警報，並提醒台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，其中馬祖易有9至10級強陣風。

馬祖岸巡隊說，因應颱風杜蘇芮路徑潛勢持續朝北北西移動，風勢及風力持續增強，海象轉為惡劣、容易產生瘋狗浪及離岸流，馬祖岸巡隊增加巡邏勤務，勸離觀浪民眾，提醒民眾勿到沿岸堤防、海濱逗留，避免發生危險。

馬祖岸巡隊呼籲，如有民眾發現岸際有他人從事危險活動，或有需要救助，可撥打海巡署「118」報案專線，馬祖各海巡單位將立即派員協助處理。

觀光局馬祖國家風景區管理處也自今天上午8時起至明天中午12時封閉9處臨海景區，包括南竿大漢據點、鐵堡；北竿螺山自然步道；莒光大砲連、東洋山步道、大埔石刻步道；東引烈女義坑、東湧燈塔步道、國之北疆步道。

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