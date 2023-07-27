高雄桃源24小時雨量破200毫米 16條土石流黃色警戒

中颱杜蘇芮來襲，氣象局預估南部地區午後風雨逐漸增強，高雄市桃源區24小時累積雨量203.5毫米，區內有16條土石流潛勢溪流達黃色警戒；市府民政局統計目前高雄已撤離3070人。

高雄市今天停止上班、上課，高雄市政府民政局發布訊息表示，目前高雄已撤離3070人，包括那瑪夏、桃源、茂林原鄉3區及六龜、甲仙等預防性撤離88人；土石流潛勢區保全戶杉林等13區撤離2978人；其他公所4人。各公所將密切注意颱風動向，做好萬全準備，減少災情損害。

根據統計，目前高雄市有2處封路，皆位於桃源區內，包括省道台20線0K+001~36K+828和省道台20線36K+829~43K+830。

不少高雄民眾在網路上表示，目前高雄天候平靜、無風無雨，賺到一天颱風假。根據氣象局資訊，高雄市有局部大雨或豪雨發生機率，民眾應注意雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

社群媒體臉書粉專（Facebook）「氣象達人彭啟明」指出，南部地區今天下半天風雨會明顯增強，隨颱風進入台灣海峽，暴風圈將會涵蓋大半台灣陸地，風雨將最為明顯。

因應颱風假，高雄市公車今天上午8時至晚上9時採颱風/豪雨班表行駛，並依應變計畫，在駕駛長判斷無停靠安全疑慮下，原則採隨招隨停方式上下客。

高雄捷運紅橘全線列車班距調整為10分鐘1班，深夜時段班距為20分鐘1班，並視狀況調整班距；輕軌部分，班距調整為20分鐘，視風雨狀況調整運轉模式。