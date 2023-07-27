快訊

財產破億隱藏富豪多在中南部 為何他們偏愛財放公股銀行？

杜蘇芮颱風各地風雨情形曝 專家憂恐被較強懸臂掃中

三星Galaxy Z Fold5、Google Pixel Fold「一樣貴」誰厲害？1圖看8重點拚當摺疊手機王者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄停班停課！他任職科技大廠「不准假」 幹部還嗆：公司要你幹嘛

聯合新聞網／ 綜合報導
中度颱風杜蘇芮持續影響台灣，高雄市今天停班停課。記者胡經周／攝影
中度颱風杜蘇芮持續影響台灣，高雄市今天停班停課。記者胡經周／攝影

因應杜蘇芮颱風來襲，全台今天（27日）有7縣市宣布停班停課。不過，有網友卻發文指出，高雄明明放颱風假，公司除了要求大家照常上班，原po連「自行請假」都慘遭幹部打槍，對方甚至口出狂言「公司要你幹嘛」，令他氣憤上網抱怨。

原po放上公司群組的對話截圖，昨晚（26日）高雄市停班停課的消息發布後，他便在群組表示「明天停班停課，我先請假」，一位看似主管的成員則發聲提醒大家颱風天上班注意安全，並可多利用共乘計程車，向公司申請補助。

不過話鋒一轉，幹部對原po的請假要求回覆「不同意」，拒絕的理由竟是「你今天不是已經請了，請不夠嗎？」原po也硬起來回話：「欸不是，颱風假不是我決定的吧，還是要跟政府對著幹？」幹部則聲稱，公司一直以來都沒有所謂的颱風假，就算停班停課員工還是得出勤，頂多是由公司出錢，讓大家坐計程車。

圖擷自Dcard。
圖擷自Dcard

幹部動氣表示，全部人中就只有原po說要請假，「所以意思是只要政府宣布停班停課，就算沒風沒雨你也要請假就對了，是這個意思？」原po回應「不然要政府幹嘛」，對方寫道：「那公司要你幹嘛。隨便你，你爽就好。」

圖擷自Dcard。
圖擷自Dcard

網友看了憤怒表示可以去檢舉了：「怎麼把員工當狗不符合規定還可以口氣這麼差」、「你在那還好嗎？你都明著幹…好怕你被衝康」、「直接蒐集證據打1999找勞工局申訴」、「這已經可以舉報了，如果颱風天出事誰負責？」。

至於不少網友敲碗的哪間公司，原po以「藏頭」方式透露是位在高雄的科技大廠。

依照現行規定，若因颱風宣布停班，勞工可不出勤。勞工因颱風假而未出勤者，雇主宜不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

杜蘇芮颱風 颱風 Dcard 颱風假 高雄市 半導體 停班停課

延伸閱讀

網友曬1圖「杜蘇芮完美閃過彰化」 在地人自嘲：無聊到連颱風都沒興趣

日本染髮「踩雷」破相、髮色不對 網勸別有迷思：技術不一定成熟

力積電（6770）挨轟「有更爛的股票嗎」 他見排行榜不解：是會漲？

她驚好市多「1神物」泡咖啡好用到翻 內行人曝多「這些功能」更完美

相關新聞

超衰！杜蘇芮掀強風路樹連根拔 宜蘭市2輛轎車慘遭砸中

受到杜蘇芮颱風外圍環流影響，宜蘭從昨天至今刮起陣陣強風，昨天下午與晚上分別在環河東路與自強路，發生路樹遭狂風侵襲，連根拔...

影／漁民傻眼：我的船呢？強風大浪台東富岡港2漁船沉沒

杜蘇芮颱風持續影響台東，今天海面風浪大，富岡漁港掀起數公尺高的浪花，越過堤防打入港區內，有2艘漁船疑因搖晃劇烈碰撞浸水沉...

首當其衝恆春半島狂風暴雨 居民：好在有放颱風假

杜蘇芮颱風中心今天上午10時在鵝鑾鼻西南方約170公里海面，暴風圈籠罩台灣南部、東南部陸地，首當其衝的恆春半島從昨晚起風...

台南今日颱風停止上班上課 網呼：百貨公司全開是怎樣

台南市政府昨天宣布今天因杜蘇芮颱風停止上班上課，不過今天「連微風都沒有」，百貨公司和影城公告也都是照常營業，再視最新資訊...

杜蘇芮颱風各地風雨情形曝 專家憂恐被較強懸臂掃中

中央氣象局持續針對杜蘇芮颱風發布海上陸上颱風警報，中度颱風杜蘇芮今天上午10時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約190公里海...

杜蘇芮帶來豐沛雨量仍需休耕 農水署說明原因

中度颱風杜蘇芮接近台灣，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報，恐出現致災性超大豪雨；日前農委會才剛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦