高雄停班停課！他任職科技大廠「不准假」 幹部還嗆：公司要你幹嘛

因應杜蘇芮颱風來襲，全台今天（27日）有7縣市宣布停班停課。不過，有網友卻發文指出，高雄明明放颱風假，公司除了要求大家照常上班，原po連「自行請假」都慘遭幹部打槍，對方甚至口出狂言「公司要你幹嘛」，令他氣憤上網抱怨。

原po放上公司群組的對話截圖，昨晚（26日）高雄市停班停課的消息發布後，他便在群組表示「明天停班停課，我先請假」，一位看似主管的成員則發聲提醒大家颱風天上班注意安全，並可多利用共乘計程車，向公司申請補助。

不過話鋒一轉，幹部對原po的請假要求回覆「不同意」，拒絕的理由竟是「你今天不是已經請了，請不夠嗎？」原po也硬起來回話：「欸不是，颱風假不是我決定的吧，還是要跟政府對著幹？」幹部則聲稱，公司一直以來都沒有所謂的颱風假，就算停班停課員工還是得出勤，頂多是由公司出錢，讓大家坐計程車。

圖擷自 Dcard 。

幹部動氣表示，全部人中就只有原po說要請假，「所以意思是只要政府宣布停班停課，就算沒風沒雨你也要請假就對了，是這個意思？」原po回應「不然要政府幹嘛」，對方寫道：「那公司要你幹嘛。隨便你，你爽就好。」

圖擷自 Dcard 。

網友看了憤怒表示可以去檢舉了：「怎麼把員工當狗不符合規定還可以口氣這麼差」、「你在那還好嗎？你都明著幹…好怕你被衝康」、「直接蒐集證據打1999找勞工局申訴」、「這已經可以舉報了，如果颱風天出事誰負責？」。

至於不少網友敲碗的哪間公司，原po以「藏頭」方式透露是位在高雄的科技大廠。

依照現行規定，若因颱風宣布停班，勞工可不出勤。勞工因颱風假而未出勤者，雇主宜不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。