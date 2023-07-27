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杜蘇芮來了！他問「颱風假放的不乾不脆是誰開始的？」網一面倒怪這人

聯合新聞網／ 綜合報導
2016某次颱風來襲，時任台南市長賴清德決定放半天假，事後勘災時公開道歉。報系資料照片
2016某次颱風來襲，時任台南市長賴清德決定放半天假，事後勘災時公開道歉。報系資料照片

你今天放颱風假了嗎？杜蘇芮颱風襲台，今天七縣市宣布停班停課，不少地方雖然風大雨大，民眾只能冒著風雨乖乖出門。有網友好奇，「颱風假放的不乾不脆是誰先開始的」，不少人矛頭都指向賴清德。

有網友在ptt發文，「颱風假放的不乾不脆是誰先開始的？」他說小時候都會直接宣布颱風假，不知道從什麼時候開始，颱風假都拖到最後一刻才宣布，甚至人去學校了，上了半天的課，宣布下午颱風假，下午要學生回家。他很疑惑，颱風假放得不乾不脆，始作俑者是誰？

網友一面倒推賴清德，「賴導，字功德，號半天，人稱賴神」、「賴半天啊，在風雨最大的時候放假趕人回家」、「賴導就某次颱風獨排眾議不放颱風假然後被吹成神，後來又不放結果被打臉緊急放半天，笑死」、「賴放半天，然後一個阿嬤騎車接孫子被風吹倒，新聞都還有啊，自己google」、「賴半仙啊，早上五點才決定，新聞還要報他整夜沒睡去喝牛肉湯」。

2016年某次颱風襲台，台南市長賴清德宣布「放半天颱風假」，中午冒風雨去學校接孩子的家長民怨沖天。本報資料照片
2016年某次颱風襲台，台南市長賴清德宣布「放半天颱風假」，中午冒風雨去學校接孩子的家長民怨沖天。本報資料照片

也有人推柯文哲功不可沒，「柯文哲說颱風假要補上班上課」、「南有做功德(賴)，北要對得起國家社會(柯)開始的」、「勿忘賴半天跟柯1小時颱風假」、「北柯南賴，兩個為老闆服務又被鄉民造神的人」、「柯前一天晚上就直接讓你夢碎，賴半天早上才跟你說下午放假」「柯文哲半天放假，捷運直接塞爛」。

也有人認為是民眾出去玩害的，「某次颱風天放假，但電影院卻塞爆那次」、「KTV歡唱是哪次?」、「以前是氣象局決定的，後來變縣市長決定，就比較多政治考量了」、「明明就是刁民，跑去唱歌逛百貨公司」、「忘記是哪個颱風，放了以後沒甚麼風雨，大家全擠百貨電影院，之後就要放不放了」。

圖為2016年某次颱風假，北市電影院出現排隊人龍。報系資料照
圖為2016年某次颱風假，北市電影院出現排隊人龍。報系資料照

網友表示，「高雄很乾脆喔」、「不乾不脆也就算了，事後還要補班才是最讓人厭惡」、「以前都是早上六點宣佈，後來改前一天宣佈才開始在吵白放假、預報準不準」、「無風無雨就當猜錯 但颱風假本來就是預防措施，真的沒必要這麼嚴格」。

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