杜蘇芮暴風圈觸陸、風雨明顯增強 氣象局：13縣市納陸警範圍
今年第5號颱風杜蘇芮今天清晨5時的中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約200公里海面上，以每小時16轉22公里速度，向北北西進行。根據中央氣象局最新資料顯示，中度颱風杜蘇芮過去3小時強度稍減弱，其暴風圈已接觸台灣南端陸地，對台中以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨逐漸增強。
陸上警戒區域：台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖、金門應嚴加戒備。海上警戒區域：台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
目前東半部、恆春半島、西南部沿海及澎湖持續觀測到2至6米的浪高，颱風及其外圍環流影響，台灣附近各海面風浪大，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，避免前往海邊活動。
氣象局說，杜蘇芮颱風維持中度颱風的強度，7級風暴風圈接近正圓，平均暴風半徑280公里，10級風平均暴風半徑90公里，颱風外圍環流對流發展相當旺盛。
受颱風及其外圍環流影響，大台北、東半部及屏東地區有明顯雨勢，台南、高雄地區降雨也逐漸增加。東半部地區及恆春半島降雨持續，而隨著颱風行經至台灣西南方海面，南部地區及澎湖、金門風雨將明顯增強。
杜蘇芮颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報，今天花蓮縣地區及台東縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台東縣地區及宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、台中市、高雄市、南投縣山區及宜蘭縣、屏東縣地區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，桃園山區及台北、新北、基隆、高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
超大豪雨地區：屏東縣、花蓮縣、台東縣。大豪雨地區：宜蘭縣。
氣象局並發布陸上強風特報，今天基隆北海岸、恆春半島及蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，新竹以北、宜蘭、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，新竹以北地區及台北盆地亦有較強陣風。今天下午起南部沿海空曠地區及澎湖將有9至11級強陣風。
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