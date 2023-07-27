杜蘇芮打亂交通 國內航班取消

中颱杜蘇芮來勢洶洶，高雄、屏東、澎湖、台南、台東、花蓮等六縣市政府宣布今天停班停課，金門縣政府則宣布今上午正常上班上課，不過下午停班停課，其餘縣市則正常上班上課。颱風也打亂海陸空交通，不僅國內線今全部取消，台鐵南迴線則從昨下午五時以後，各級列車全面停駛。

杜蘇芮颱風路徑圖 製表／周彥妤 中央氣象局表示，隨颱風今持續北上，東半部降雨持續，南部、澎湖與金門風雨則是明顯增強，尤其南部地區，傍晚起風雨最大，不排除颱風中心於明天清晨登陸金門，將打破台灣四年來無颱風登陸紀錄；另「杜蘇芮」東南方海面另有一熱帶擾動醞釀，今明兩天有發展成今年第六號颱風「卡努」的機率，但尚待觀察。

杜蘇芮颱風暴風圈昨下午三時已接觸恆春半島，花東地區及恆春半島雨勢猛烈，截至昨晚八時止，雨量前十名多在花蓮縣，其中累計最高為屏東縣泰武鄉五一◯點五毫米，達超大豪雨等級。秀姑巒溪因水量太大，花蓮崙天大橋便道被淹沒，護欄也被沖毀，有安全疑慮。

昨晚也傳出此風災首件死亡案件，花蓮縣秀林鄉文蘭村有一位民眾上山檢查水源，疑似溺斃。

中央災害應變中心指出，花東坡地災害風險大幅上升，農委會已發布三七○條土石流潛勢溪流黃色警戒，花東和屏東縣共八處大規模崩塌黃色警戒，截至昨晚九時累積預防性疏散撤離人數共計四千餘人。全台累計停電戶數二點四萬餘戶，昨晚尚有一千多戶待修復。

中央氣象局預報員劉宇其指出，杜蘇芮持續向北北西進行，陸上警戒區域包括雲嘉南、高屏澎、花東、恆春半島等地。

劉宇其表示，今天白天，東半部降雨持續，隨颱風逐漸來到台灣海峽南部，南部、澎湖、金門降雨也會有明顯降雨。今晚至明天，宜蘭、花蓮降雨有望緩和，但南部、東南部、澎湖、金門仍受颱風環流影響，降雨依舊多。

據中央氣象局昨晚七時發布的風雨預報，針對廿四小時雨量預測，花東平地皆達二五◯至四◯◯毫米、山區則達三◯◯至四九◯毫米。

民航局表示，今國內線全部取消。國際線也有部分航班取消或異動。交通部航港局則表示，今共十七航線、計一一六◯航次停航。

南迴公路則有兩處路段傳出災情。交通部公路總局表示，台東縣大武鄉台九線大武路段、太麻里鄉台九線多良便道昨發生邊坡坍方落石，經搶修後，維持單線雙向通行，預計明天上午八時開放通行。