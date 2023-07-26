台中防災中心明提升一級開設 盧秀燕：避免市民掉以輕心

颱風杜蘇芮行向略偏北轉，影響範圍擴大到中彰投地區，台中市長盧秀燕在今晚8時在消防局主持防災會議，盧秀燕在會中裁示，因已4年沒有颱風襲台，避免市民掉以輕心，明早將防災應變會議，從二級提升為一級。

市長盧秀燕說，依氣象預告，明天下午5時，暴風圈會籠罩台中市，明天上午9時的第五次的防災應變會議，升高為一級開設，以避免市民「掉以輕心」，協請各局處通知派員進駐防災中心，「明、後天是關鍵時間點」，加強戒備。

盧秀燕說，按照目前風力、雨量評估，不會超出需要停班、停課的標準，明天唯一例外是和平區，因和平區部分學校還有課輔、營隊活動，學童通學途徑會有危險，因此明天預防性的停止課輔，為了上課的師生安全起見，授權和平區視災情狀況，宣報停班、課，後續再補通知市府即可。

盧秀燕說，今天警察局勸導市民不要登山、戲水，經口頭勸導不聽，有開勸導單的10件，其中5件前往山區、5件前往海域，還是得提醒市民，颱風期間，不要爬山、前往水域戲水。

中颱杜蘇芮逼近，影響擴大，中央氣象局預估，今晚起彰化、南投、台中可能陸續也將納入陸警範圍，但仍要視路徑而定；金門則估明天凌晨納入。颱風在明天深夜逐漸接近金門，甚至不排除在周五清晨於金門附近登陸中國大陸。