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東南部颱風災情 台東2人受困、花蓮1人疑溺斃

中央社／ 高雄26日綜合報導

颱風杜蘇芮來襲，台東、高雄持續撤離民眾，花蓮高寮大橋便道、崙天大橋便道被暴漲溪水沖毀，秀林鄉有1人疑似溺斃溪流，救援中。台東有2民眾受困栗松溫泉，屏也多起路樹傾倒、積水災情。

颱風杜蘇芮暴風圈今天中午過後逐漸接觸台東，台東縣府宣布明天停止上班上課，撤離5處崩塌潛勢區逾500民眾。目前有2民眾受困栗松溫泉，安全無虞，南迴鐵路傍晚5時後對號列車停駛。

台東今天中午過後風雨明顯增強，海面長浪打在岸上激起逾10米高浪花，聲勢驚人。因強降雨許多地方宣洩不及導致積水，尤其是台東市南王里的省道台9線路面，黃泥水淹沒路面，民眾無奈表示，「每遇大雨颱風，黃河就再度出現。」

花蓮1天1夜間歇性大雨，多地累積雨量破200毫米，因地震而以溪底便道權充通行的高寮大橋便道、崙天大橋便道都被暴漲的溪水沖毀，因而封閉、禁止人車通行。

花蓮消防局晚間獲報，秀林鄉文蘭村有1民眾上山檢查水源，疑似溺斃溪流，因天色已昏暗、山區大雨，目前警消進行救援。

恆春半島今天中午12時過後，風雨明顯增強，截至今天晚上8時，車城鄉、高樹鄉、滿州鄉、恆春鎮接連發生路樹傾倒，所幸無人員受傷，均排除；陣陣大雨也讓排水宣洩不及，墾丁興海路上積水，黃泥水淹過路面，幾乎無法通行。

高雄市桃源區拉芙蘭里、建山里、桃源里、高中里、復興里、勤和里、梅山里7里，今天下午已有16條土石流潛勢溪流達黃色警戒。截至下午6時，各區公所已完成撤離2439人。全市暫未接獲災情通報。

澎湖從今晚起風勢有逐漸增強的趨勢，預估明天將有9至11級強陣風與大浪，澎湖嚴陣以待，投入防颱，截至目前止，尚未有災情傳出。

台南市政府觀測，台南市今天凌晨起偶有雨勢，但降雨量少，風力也不大，今晚入夜後，雨勢稍微增強，但全市暫未接獲災情通報。

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