颱風天栗松溫泉泡湯 受困男女恐受罰

26歲女子和29歲英國籍男子前往南橫栗松溫泉泡湯。今天上午溪水暴漲遭困，消防人員利用拋繩槍送糧食和保暖衣物，暫無危險。消防局將調查，如違法時間內進入溫泉區將開罰。

台東縣消防局今晚表示，上午8時36分受理報案稱「在栗松溫泉紮營，回程時遇溪流暴漲無法繼續前進，需要協助」。經調查26歲女子偕29歲英國籍男性友人25日入山在栗松溫泉紮營。

消防局表示，關山大隊中午集結山域專責消防人員5人前往救援。受杜蘇芮颱風外圍環流影響，救援沿途遭強降雨及山區道路落石影響，救援任務屢次中斷，期間指揮中心持續與報案人聯繫，並引導報案人往高處避難等待救援。

消防人員下午2時2分到達現場，因新武呂溪暴漲水勢湍急，評估暫無法渡河，為避免受困民眾失溫及體力不支，消防人員使用拋繩槍將糧食及保暖物資運送至對岸，受困2人在溪床對岸高地避難，預計在水勢趨緩後再進行協助渡河救援。

前往救援的鹿野分隊小隊長林有智表示，2人爬到距離溪底有約20公尺高山坡上，有一處凹洞可避風雨，消防人員利用拋繩槍拉繩送上約3天的食物和保暖衣物、外帳，目前2人沒有生命危險。

由於台東縣政府25日上午8時即公告山區、危險溪流和海邊管制進入，違者處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。消防局秘書林建誠表示，目前先協助2人脫困為主，事後再調查進入溫泉區時間，再決定是否開罰。

台東縣消防局呼籲，民眾於颱風來襲期間不要進入公告管制區域從事登山、健行、溯溪、戲水等活動，並配合縣府各項預防性管制措施，非必要避免外出，才能保障自身安全。