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颱風杜蘇芮襲台 花蓮縣、台東縣估達紅色土石流警戒

中央社／ 台北26日電

中央災害應變中心表示，颱風杜蘇芮襲台，東部及南部沿海及河口低窪等處可能會淹水，花蓮縣、台東縣等山區鄉鎮入夜後可能達土石流潛勢溪流紅色警戒，應提早預防性疏散。

依中央氣象局觀測，颱風杜蘇芮今天下午的中心位置位於鵝鑾鼻南方約290公里海面，以每小時12轉16公里速度向西北前進。

中央災害應變中心下午召開颱風杜蘇芮第6次情資研判會議及工作會報，統計至下午3時30分，花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市共330條土石流黃色警戒，以花蓮縣145條、台東縣125條最多；8處大規模崩塌警戒區域，包含台東縣5條、花蓮縣2條、屏東縣1條。

颱風造成傷亡部分，中央災變中心表示，至下午4時30分，未有傷亡案，一般災情74件，包含路樹災情30件、其他還有積淹水災情、道路隧道災情都已陸續處理。

中央災變中心指出，1男1女前往台東縣海端鄉栗松溫泉，返回時遇溪流阻斷受困，台東縣消防局已派人到場，因水流湍急，暫無法帶人回對岸，下午先以繩索方式送糧食、保暖衣物及行動電源等，目前人員均平安。

疏散撤離及收容安置，至下午5時，高雄市、台東縣、花蓮縣及屏東縣，疏散撤離968人，開設收容所19處共安置215人。綠島滯留1122人、蘭嶼188人、小琉球54人，暫留原本旅宿，食宿無虞，無受困待救援狀況。

此外10縣市劃定警戒區域共824處，包含河川483處、山區209處、海邊117處、低窪地區15處。山區集中在宜蘭縣、花蓮縣，各68處、92處，海邊包含花蓮縣、台東縣各超過20處；河川部分，台東縣166處、花蓮縣110處、台南市157處。

中央災變中心表示，明天恆春半島及蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，新竹以北地區、台北盆地及東北部沿海空曠地區也有較強陣風，下午起南部沿海空曠地區及澎湖有9至11級強陣風，南部外海已有巨浪，民眾不要前往海邊觀浪。

此外，東部、南部地區沿海、河口低窪與易淹水區，注意強降雨可能造成積淹水，包含花蓮縣、台東縣、屏東縣。坡地易致災區為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣山區。

指揮官、內政部長林右昌聽完報告後表示，今晚到明天上午是颱風影響台灣最嚴重時段，預計入夜後各地風雨增強，台東縣、花蓮縣可能會出現紅色土石流警戒區域，應先通知地方政府預防性疏散。

他說，台東縣鹿鳴橋下的溪水水位已達二級警戒，須嚴加注意水位變化，並通知地方政府因應，至於各地水庫調節性放水部分應該通知下游或沿岸的民眾。

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