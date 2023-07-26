杜蘇芮逼近 今晚起「3縣市」恐陸續再納陸警範圍

中颱杜蘇芮逼近，影響擴大，中央氣象局預估，今晚起彰化、南投、台中可能陸續也將納入陸警範圍，但仍要視路徑而定；金門則估明天凌晨納入。颱風在明天深夜逐漸接近金門，甚至不排除在周五清晨於金門附近登陸中國大陸。

中央氣象局預報員劉宇其指出，今天下午5時，杜蘇芮中心位置在鵝鑾鼻南方約 280 公里海面上，以每小時12轉15公里速度，向西北轉北北西進行，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14 級風。

他說，杜蘇芮的七級風平均暴風半徑280公里，在今天下午3時碰觸恆春半島陸地，預計颱風持續向西北方向前進，暴風圈逐漸進入台灣南方海域，以及台灣南部陸地，中央氣象局持續針對雲林以南地區、花蓮、台東、澎湖地區，發布陸上颱風警報。另也持續針對巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面、台灣海峽、東沙島，發布海上颱風警報。

劉宇其說，今天東半部降雨十分明顯，花蓮縣六十石山累積雨量達358.0毫米、台東縣下馬282.5毫米、屏東縣大漢山281.0毫米、宜蘭縣翠峰湖268.0毫米。

他指出，今晚至明日，恆春半島及蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，基隆北海岸、新竹以北、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，新竹以北地區、台北盆地及東北部沿海空曠地區亦有較強陣風。明下午起，南部沿海空曠地區及澎湖將有9至11級強陣風。

他說，以颱風分區重點來說，台東恆春強風豪雨，嚴加戒備；宜蘭花蓮豪雨不斷；北部、馬祖吹強陣風；南部、澎湖，周四風雨加強、周五漸減；金門吹強陣風，周四深夜、周五上午風雨強；中部則有間歇風雨。