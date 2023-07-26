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暴風圈逼近本島！東、南部暴雨難擋 網友灌爆首長臉書：快宣布停班課

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
颱風杜蘇芮27日最靠近台灣，宜花東與南部地區影響最鉅，民眾謹慎防災。（Photot by 中央氣象局）
颱風杜蘇芮27日最靠近台灣，宜花東與南部地區影響最鉅，民眾謹慎防災。（Photot by 中央氣象局）

中颱杜蘇芮暴風圈26日已接觸恆春半島，雲林以南、宜花東與澎湖都列入警戒區，包括高雄、花東地區都已經開始預防性撤離！天氣風險預報員吳聖宇表示，颱風於27日最接近台灣，宜花東、高屏地區恐出現「狂風暴雨」，務必要謹慎防颱。學者吳德榮說，離島地區因無地理屏障，28日也會出現劇烈的風雨。

截至下午五點，高雄市府針對桃源、茂林、那瑪夏、六龜等4區，提前展開預防性撤離，目前已撤離465人；台東也成立應變中心，因應風雨不斷的狀況，金峰鄉新興村也撤離約300人；花蓮持續豪大雨狀況，中南區3鄉鎮公所規畫撤離山區居民，預計撤離401人。

南、東提高警覺

吳聖宇說，颱風杜蘇芮已開始北上，27日將朝西北方向前進，白天會是最接近台灣的時刻，雖然颱風中心附近最強的風雨區域看來不會直接進入陸地，但是風雨最大的區域包括花東地區、恆春半島、南高屏還有外島的澎湖、金門等地。

影響28日擴及離島

高屏地區27日則會出現狂風暴雨的狀況，尤其山區領域要特別注大量降雨的狀況；北北基26日雖然僅有間歇性的風雨，但27日就會有強風驟雨的狀況。隨著颱風28日離開台灣，靠近福建沿海時，澎金馬上半天會有狂風暴雨的狀況。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮解釋說，澎湖、金門因為無地形屏障，還是要注重防災。他也指出，中部地區因為地形屏障，影響相對比較小，但民眾仍要注意強風與驟雨的狀況。

首長臉書被灌爆

根據規定，颱風其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，可依實際觀測發布停班停課。

根據中央氣象局資料，24小時累積雨量預測，花蓮縣、台東縣已達停班停課標準，包括花蓮、台東、高雄等地方首長的臉書也被網友灌爆，「對機車族上班來說真的很危險」、「如果要停課，拜託早一點說」與「下暴雨了快宣布停班停課」」，也有網友直接Po出雨水淹沒山區道路的照片。

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