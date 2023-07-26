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颱風杜蘇芮發威！雲林列入警戒區 停班課尚未達標準持續更新發布

中央社／ 26日電
明天是否停班停課，雲林縣人事處指出，目前尚未達標準，縣府會持續更新資訊再對外發布。圖／擷自氣象局
明天是否停班停課，雲林縣人事處指出，目前尚未達標準，縣府會持續更新資訊再對外發布。圖／擷自氣象局

颱風來襲，雲林、嘉義已列入警戒區，雲林縣災害應變中心今天下午2時二級開設，縣長張麗善主持並指示9點注意事項；至於明天是否停班停課，雲林縣人事處指出，目前尚未達標準，縣府會持續更新資訊再對外發布。

中央氣象局今天下午2時30發布警報，中度颱風杜蘇芮暴風圈逐漸接近恆春半島，雲林、嘉義已列入警戒區；雲林縣災害應變中心今天下午2時二級開設，張麗善主持工作報告，相關單位進駐並說明目前防颱工作進度。

張麗善說，依據中央氣象局資料，雲林縣主要降雨時段為明天至後天上半天，提醒縣府相關單位密切關注颱風動態，做好防颱各項整備工作、災害應變的統合調度及橫向溝通協調機制，同時注意河川水位資訊，適時啟動道路及橋梁封閉作業，尤其是地下道。

張麗善表示，雲林縣為農業大縣，如果颱風來襲造成停電問題，請建設處協調台電公司務必將搶修量能極大化，並考慮搶修對象的優先順序。

張麗善呼籲，颱風期間，民眾減少不必要的外出，勿往山區或沿海進行活動，以免造成危險。

至於民眾關心雲林縣明天停班停課的資訊，雲林縣人事處指出，依據氣象局所提供資料，目前尚未達標準，縣府會持續更新資訊再對外發布。

杜蘇芮颱風 颱風 張麗善 停班停課 氣象局

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