颱風杜蘇芮來襲恆春半島首當其衝 已現6公尺高大浪

颱風杜蘇芮來襲，恆春半島首當其衝，沿海已有6公尺高大浪發生，屏東縣長周春米今天下午前往恆春鎮及滿州鄉視察，並指示嚴密監控水情，不可掉以輕心。

颱風杜蘇芮暴風圈預計午後碰觸恆春半島，周春米今天下午前往恆春鎮公所聽取防災簡報後，趕往容易淹水的恆春工商旁視察水利工程，再轉往滿州鄉視察撤離狀況。

周春米指出，杜蘇芮來勢洶洶，除了會帶來龐大雨量外，瞬間最大陣風可能達到10至12級，且隨著颱風移動，各鄉鎮在入夜前，風雨都將逐漸增強，相關單位隨時監控回報，而預防性撤離過程要注意老弱婦孺安全，獨居者更要特別協助撤離。

周春米表示，防颱安全因應措施必須全面到位，尤其沿海地區及山區更應隨時監控掌握水情及道路狀況。

另外，因應山區會有較大雨勢出現，山區鄉鎮公所進行預防性撤離應精準掌握人數；在小琉球遊玩的旅客皆已在船班停航前，全數平安回歸本島。

屏東災害應變中心指出，目前恆春半島沿海已有6公尺高大浪發生，受颱風雲系影響，恆春半島已有間歇陣雨，今天起至28日，杜蘇芮將帶來強降雨影響，又以27日影響最為劇烈，呼籲民眾務必做好相關防颱措施。