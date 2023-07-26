高市府宣布更新：雨量預測將達300mm 今晚停班停課增為五區

中颱「杜蘇芮」轉北北西移動，中央氣象局預測，高雄山區今天降雨在150mm到300mm，另考量桃源區已進入土石流黃色警戒，因此高市府剛宣布停班課增為五區，包括：桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區等五行政區今晚6點起停止上班及上課。其餘地區照常上班、照常上課。

高雄市政府表示，交通部甲仙工務段今晚6點半起將針對那瑪夏區台29線預警式封路，根據中央氣象局資訊，高雄市山區今天降雨預測150mm到300mm，已達停班課標準。

另考量桃源區已進入土石流黃色警戒，為使山區民眾可及早進行疏散撤離及準備各項應變作為，因此桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區等五行政區今晚6點起停止上班及上課。其餘地區照常上班、照常上課。

27日是否上班上課，今晚再另行宣布。