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杜蘇芮逼近！高雄「這五區」今晚停班停課 颱風雨量預測恐達300mm

高市府宣布更新：雨量預測將達300mm 今晚停班停課增為五區

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
中颱中颱「杜蘇芮」轉北北西移動，高屏地區首當其衝；高雄市政府今午剛宣布，那瑪夏等5區今天晚間6點，停止上班、停止上課。圖／中央氣象局提供
中颱中颱「杜蘇芮」轉北北西移動，高屏地區首當其衝；高雄市政府今午剛宣布，那瑪夏等5區今天晚間6點，停止上班、停止上課。圖／中央氣象局提供

中颱「杜蘇芮」轉北北西移動，中央氣象局預測，高雄山區今天降雨在150mm到300mm，另考量桃源區已進入土石流黃色警戒，因此高市府剛宣布停班課增為五區，包括：桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區等五行政區今晚6點起停止上班及上課。其餘地區照常上班、照常上課。

高雄市政府表示，交通部甲仙工務段今晚6點半起將針對那瑪夏區台29線預警式封路，根據中央氣象局資訊，高雄市山區今天降雨預測150mm到300mm，已達停班課標準。

另考量桃源區已進入土石流黃色警戒，為使山區民眾可及早進行疏散撤離及準備各項應變作為，因此桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區等五行政區今晚6點起停止上班及上課。其餘地區照常上班、照常上課。

27日是否上班上課，今晚再另行宣布。

杜蘇芮颱風 高雄市

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