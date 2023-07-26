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杜蘇芮大雨狂炸！屏東縣7鄉鎮今晚6點後停班停課

颱風杜蘇芮逼近 恆春半島首當其衝風雨漸強

中央社／ 屏東縣26日電
杜蘇芮暴風圈將在今天午後觸及恆春半島陸域，外圍環琉上午在墾丁海岸帶來逾3公尺高的大浪，氣勢懾人。記者潘欣中／攝影
杜蘇芮暴風圈將在今天午後觸及恆春半島陸域，外圍環琉上午在墾丁海岸帶來逾3公尺高的大浪，氣勢懾人。記者潘欣中／攝影

颱風杜蘇芮步步逼近南台灣，暴風圈估午後會碰觸恆春半島，中午過後恆春地區風雨漸強，民眾撐傘走在路上都被大風吹到「開花」；國軍也在林邊協助軍民堆置沙包防災。

根據中央氣象局最新颱風消息，中颱杜蘇芮下午1時中心位置在鵝鑾鼻的南方約300公里海面上，以每小時12轉15公里速度，向西北轉北北西進行，最接近台灣時會維持中颱強度，暴風圈預估在午後會觸碰恆春半島。

今天中午12時過後，恆春地區風雨增強，陣陣大雨讓民眾措手不及，逐漸增強的風勢，也讓旅客傘都撐不住，一手推行李箱，一手只能緊抓已經「開花」的傘骨。

恆春鎮蔡姓民眾說，目前雨勢時下時停，但越晚都有越增強的趨勢，上午趁著沒雨時，趕緊到附近超商購買泡麵、食材及簡單乾糧，晚上就窩在家中不外出了。

另外，第四作戰區陸軍機步第333旅今天上午也到屏東林邊鄉公所，協助林邊居民堆置沙包防災，以保障民眾生命財產安全。

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