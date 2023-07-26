杜蘇芮颱風來勢洶洶 漁船急吊上岸暫避「風頭」

中颱杜蘇芮來勢洶洶，持續接近金門，為避免颱風造成災損，從昨天下午到今天一早在水頭北堤靠泊的漁船紛紛自費請吊車，將原本停泊在港區的近百艘漁船吊上岸，暫避「風頭」，吊車把一艘艘靠岸的漁船陸續吊上堤岸，讓岸邊頓時出現一堆漁船。

中央氣象局預估，杜蘇芮颱風將於明日起接近金門，此次杜蘇芮路徑預測與2016年強颱莫蘭蒂侵襲金門時的路徑有高度相似可能性，金門縣預計於今天下午一級開設災害應變中心，縣長陳福海也將率縣府團隊進駐，掌握所有防颱整備。

趕在颱風來臨前，昨天下午起水頭北堤就有兩輛吊車在進行吊船作業，吊車業者將船隻吊上岸，並用纜繩將船隻固定，船主表示，雖然請吊車就是一筆費用，但要是不將船吊上岸，損失的恐怕不是幾千塊，寧願省小錢也不要花大錢。

有船主表示，水頭北堤岸邊原本停滿作業漁船，但在吊車吊掛作業下，一艘艘漁船被吊掛上岸，船主對此無奈表示，每逢颱風來襲，就要自費請吊車吊船，像復國墩跟羅厝漁港都設有吊臂，但水頭北堤就沒有，感嘆公部門無作為。