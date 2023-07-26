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中颱杜蘇芮暴風圈下午觸陸！東半部風雨愈晚愈強 中南部將納入警戒區

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
颱風杜蘇芮逼近，台東海面26日出現長浪，在岸邊掀起逾10公尺浪花。中央社
颱風杜蘇芮逼近，台東海面26日出現長浪，在岸邊掀起逾10公尺浪花。中央社

今天東半部、恆春半島、風雨愈晚愈強，西部地區風雨尚不明顯，不過中南部、澎湖金門今天稍晚都會陸續被納入陸上警戒區域，明天起南部風雨也會明顯增強。 聯合報系資料照
今天東半部、恆春半島、風雨愈晚愈強，西部地區風雨尚不明顯，不過中南部、澎湖金門今天稍晚都會陸續被納入陸上警戒區域，明天起南部風雨也會明顯增強。 聯合報系資料照
中颱杜蘇芮暴風圈半徑下午觸及台灣南端陸地，今天東半部、恆春半島、風雨愈晚愈強，西部地區風雨尚不明顯，不過中南部、澎湖金門今天稍晚都會陸續被納入陸上警戒區域，明天起南部風雨也會明顯增強，澎湖金門下半天也轉強；周五風雨減緩，台灣各地間歇風雨漸緩，澎湖金門則風雨仍大。

中央氣象局預報員劉宇其表示，今天上午11時，杜蘇芮中心位置在鵝鑾鼻南方約 310 公里海面上，過去這段時間，颱風在呂宋島北部打轉，強度稍減，暴風半徑從原本300公里減至280公里。

他表示，預計颱風朝西北方向前進，今天下午暴風圈半徑會逐漸觸及台灣南端陸地，明天颱風逐漸來到台灣西南方，今天稍晚，中南部、澎湖、金門預計也會陸續納入陸上警戒區。

劉宇其表示，颱風今天位在台灣南方，明天逐漸進入台灣海峽南部，周五從中國福建登陸，因此今、明天到周五清晨，是颱風影響台灣最大時候。

他指出，颱風今天在台灣南邊，盛行強勁偏東風，帶來大量水氣，東半部地區、恆春半島降雨非常明顯，目前花蓮累積最大雨量，已經超過200毫米，氣象局也持續發布豪大雨特報。

今天白天到晚上，偏東風持續，東半部、恆春半島、西半部山區降雨明顯，西半部平地有零星陣雨；明天白天，颱風逐漸來到台灣西南方近海，南部地區、澎湖、金門雨勢相對增強。

至於未來24小時雨量預測，劉宇席說，大豪雨發生區域包括花蓮、台東、宜蘭山區、屏東山區，將是未來24小時雨勢最大地方；另外，東半部鄰近的宜蘭、新北山區、部分西半部山區，未來也有豪雨發生機率，提醒東半部留意雨勢。

針對風力預測，隨著颱風接近，今天稍早在台東大武出現十級陣風，恆春也有九級陣風，預計今天偏東風影響，台東、恆春半島因颱風逐漸接近，風力雨勢明顯增強，陣風有機會到十級；另外，北部地區、金門、馬祖受地形影響，會有8至9級陣風，尤其金門可能有10級陣風出現，另大台北市區今也有較大陣風。

他說，西半部地區因背風面，颱風影響尚不明顯，但到了明天白天，颱風來到台灣西南方，南部地區明天風勢轉強。

根據中央氣象局最新資訊，今天上午11時中心位置在鵝鑾鼻南方約 310 公里海面上，以每小時12轉15公里速度，向西北轉北北西進行。

近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風；瞬間最大陣風每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風。七級風平均暴風半徑280公里、十級風平均暴風半徑90公里。

昨天0時至今天上午11時，較大陣風區域為蘭嶼、大武10級；較大累積雨量為花蓮縣六十石山227.0毫米。

台東地區26日中午過後風雨增強，南迴海邊長浪激起10幾公尺浪花。圖為尚武漁港。 中央社
台東地區26日中午過後風雨增強，南迴海邊長浪激起10幾公尺浪花。圖為尚武漁港。 中央社
今天上午11時，杜蘇芮中心位置在鵝鑾鼻南方約 310 公里海面上。圖／取自中央氣象局網站
今天上午11時，杜蘇芮中心位置在鵝鑾鼻南方約 310 公里海面上。圖／取自中央氣象局網站

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