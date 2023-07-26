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影／杜蘇芮颱風豪雨關原段坍方落石 中橫公路午後預警性封路

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
颱風帶來大雨，台8線中橫公路沿線零星落石。圖／新城警分局提供
颱風帶來大雨，台8線中橫公路沿線零星落石。圖／新城警分局提供

杜蘇芮颱風環流為花蓮帶來豪雨，台8線中橫公路117.4公里處關原災害路段持續發生坍方落石，公路總局宣布，下午1時後將預警性封路（管制範圍從合歡派出所到金馬隧道東口），也提醒颱風天盡量不要入山，且切勿在山區逗留。

公路總局太魯閣工務段表示，因應颱風來襲，已提前調度人員及機具進駐，昨晚8時許、今天凌晨3時許兩波大雨，讓中橫公路沿線出現零星落石，文山公園路段倒木，迅速清除。

正進行災害復建工程的關原段，目前每天放行5次，原本上午7時到8時要放行，因落石布滿路面，公路總局積極清除，延至8時55分才放行，另外上午10時到10時10分的放行時段也照常放行。

太魯閣工務段表示，現場已有人員、機械待命隨時清坍，但考量中午過後山區雨勢加劇，預計中午12時至下午1時放行過後，實施117.4k關原段預警性封路，封路管制範圍從114.6公里處的合歡派出所前，到120.5公里處的金馬隧道東口，至於開放時間，要視風雨狀況而定。

太魯閣工務段表示，會持續監看山區路段風雨狀況，必要時不排除今（26）日下午擴大到台8線中橫公路120.6公里處金馬隧道到184.5公里處的太魯閣口，也實施預警性封路，屆時會提早公布。

公路總局提醒，颱風期間山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，也不要在山區逗留，請民眾預作行程規畫，並注意氣象資訊及道路通阻訊息。

颱風帶來大雨，台8線中橫公路沿線零星落石、倒木。圖／新城警分局提供
颱風帶來大雨，台8線中橫公路沿線零星落石、倒木。圖／新城警分局提供

杜蘇芮颱風 颱風

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