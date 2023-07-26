台鐵南迴線下午5時後對號列車停駛 航班航運異動一次看
中颱杜蘇芮逼近，台鐵南迴線高雄－台東間下午5時後對號列車停駛，區間車視風雨情況機動行駛，西部幹線和東部幹線、各支線則正常行駛。
針對列車行駛概況，台鐵指出，西部幹線（基隆=潮州間）、東部幹線（台北=台蓮=台東間）、各支線（平溪線、深澳線、內灣線、集集線、沙崙線）正常行駛。
南迴線（高雄－台東間）下午5時以後對號列車停駛，包括順行列車-324次（台東=台南間）停駛、386次（台東=潮州間）停駛、428次（台東=新左營間）、328次（台東=新左營）全區間停駛、434次（台東=新左營間）停駛。
逆行列車-165次（潮洲=台東間）停駛、317次(枋寮=臺東間)停駛、323次（枋寮=台東間）停駛、385次(潮州=臺東間)停駛、327次（新左營=台東）全區間停駛。另外，枋寮=台東間區間車下午5時以後，視風雨狀況機動行駛。
台鐵表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。使用信用卡購票旅客，未攜帶原購票信用卡可由車站主管於票面簽證退現金。
航班方面，交通部民航局指出，今日截至上午10時，國內線取消47架次、國際暨兩岸航線取消4架次。
另外，交通部航港局表示，今天(26日)共有17航線，計127航次停航，包括基隆-馬祖：全部停航(2航次)、台北-馬祖：全部停航(1航次)、馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)、北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)、南竿-莒光：部分停航(開航4航次、停航2航次)、南竿-北竿：部分停航(開航20航次、停航2航次)、南竿-東引：全部停航(1航次)、金門-五通：全部停航(12航次)、水頭-九宮：下午停航(4航次)、高雄-馬公：全部停航(1航次)、布袋-馬公：全部停航(6航次)、將軍-東吉：全部停航(2航次)、東港-小琉球：全部停航(50航次)、鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)、富岡-綠島：全部停航(12航次)、富岡-蘭嶼：全部停航(8航次)、後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)
航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。
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