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颱風杜蘇芮來襲 蔣萬安：「北北基桃」傍晚宣布27日是否停班停課

中央社／ 台北26日電
蔣萬安說，已要求各局處做好萬全準備，北北基桃4縣市將共同評估討論明天是否停班、停課，並在傍晚一起宣布。 中央社
蔣萬安說，已要求各局處做好萬全準備，北北基桃4縣市將共同評估討論明天是否停班、停課，並在傍晚一起宣布。 中央社

颱風杜蘇芮暴風圈預計下午碰觸恆春半島，台北市長蔣萬安說，已要求各局處做好萬全準備，北北基桃4縣市將共同評估討論明天是否停班、停課，並在傍晚一起宣布。

蔣萬安今天上午出席文山區市長與里長有約，會前接受媒體聯訪表示，因應中颱杜蘇芮來襲，昨天已要求市府各局處戒慎恐懼並做好萬全準備，持續關注颱風路徑及發展狀況，預期從今天下午到明天對台北市影響最大。

針對明天是否停班、停課，蔣萬安指出，北北基桃4縣市已建立溝通平台，彼此密切聯繫並交換意見，綜合討論評估後，大概傍晚就會一起對外宣布。

蔣萬安說，已要求觀傳局等局處加強颱風即時訊息傳遞，並因應日前新北板橋發生冷氣機自高樓墜落事件，要求建管處、新工處、勞檢處提醒工地趕快拆除或加固懸掛的圍籬或招牌。

他表示，針對盤點土石流潛勢區或易淹水區，民政局及大地處已重新全面巡檢；交通局及警察局也再次宣導，水門宣布「只出不進」後4小時就會開始執行拖車作業，避免泡水車爭議再度發生。

杜蘇芮颱風 颱風

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