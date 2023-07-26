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杜蘇芮暴風圈下午觸陸 嘉縣沿海列為危險警戒區

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣府今凌晨0時公告縣內危險警戒區域範圍，包括東石鄉、布袋鎮、義竹鄉及沿海地區及各商港、漁港。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今凌晨0時公告縣內危險警戒區域範圍，包括東石鄉、布袋鎮、義竹鄉及沿海地區及各商港、漁港。圖／嘉義縣政府提供

杜蘇芮颱風暴風圈今下午觸恆春半島陸地，暴風圈已進入巴士海峽近海；嘉義縣政府今凌晨0時公告畫定縣內危險警戒區域範圍，警戒區域包括東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港；今天照常上班照常上課。

嘉義縣政府指出，依據中央氣象局預報資料，嘉縣今天尚未列入颱風警戒區，照常上班照常上課；縣長翁章梁10時將前往中埔鄉、11時15分至義竹鄉視察農漁業防災整備。

嘉義縣消防局表示，提醒民眾颱風逐漸接近，一、注意天氣預報及長浪資訊；二、當颱風來襲前後，都有長浪風險；三、長浪到了岸邊形成突來的大浪，易造成落海傷亡；四、颱風期間，請勿到海邊釣魚、戲水、觀浪。

根據中央氣象局最新資料顯示，第5號颱風過去3小時中心近似滯留打轉，目前在呂宋島北部近海，預計未來仍將向西北轉北北西移動，其暴風圈已進入巴士海峽近海，對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅。

杜蘇芮颱風暴風圈下午觸陸，花東風雨漸增，恐發紫。圖／擷取自氣象局網站
杜蘇芮颱風暴風圈下午觸陸，花東風雨漸增，恐發紫。圖／擷取自氣象局網站

杜蘇芮颱風 颱風

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