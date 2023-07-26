颱風杜蘇芮逼近！澎湖防颱「海上交通全數停航」馬公漁市冷清
颱風杜蘇芮逼近，澎湖目前無風無雨，全面加強防備，馬公第三漁港停滿船隻，海上交通幾全數停航外，空中交通方面，華信航空已宣布取消高澎航線3架次。
受到颱風來襲影響，澎湖島內對外海上交通全數停航，馬公第三漁港區停滿漁船、遊艇與海上平台工作船等大小船隻，排排併靠，不少漁民趕在颱風來襲前，加強繫纜，以維護船隻安全，馬公漁市顯得冷清。
澎湖航空站表示，受到颱風外圍流影響，華信航空宣布自下午4時45分起取消高雄澎湖往返3架次，其餘各航線維持正常起降，各航班今早出現零星候補人潮，所幸大都還有空位，順利返台。
颱風杜蘇芮前進路線，目前已發布海陸警報，澎湖尚未列在暴風圈中，澎湖縣災害應變中心目前維持3級開設，預計在上午10時2級開設，以即時掌握颱風動向，隨時做好防颱準備。
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