不要期望颱風假小確幸！他憶蘇迪勒颱風恐怖華江橋 同事「家被沖走」痛呼永生難忘

颱風杜蘇芮逼近，許多上班族一直關心是否會放颱風假。日前有一名網友發文呼籲，真的不要期望颱風假這種小確幸，曾經目睹毀滅家園的颱風，現在一聽到颱風都會感到害怕，引發網友共鳴。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「真的不要期望颱風假」，因為他目睹多個毀滅家園的颱風，親眼看到慘不忍睹的畫面，聽到颱風你真的一輩子都會怕。

圖片為2015年蘇迪勒颱風華江橋上。 圖擷自臉書

原PO透露，這張照片是2015年蘇迪勒颱風時，他從板橋要去台北的路上，在華江橋上拍攝的，這是他遇過嚴重的颱風之一，原PO回憶當天像這樣的災情還要去上班，結果同事的弟弟住在新店，因為颱風太大的關係造成他們的家被土石流衝走，至今心中仍留有恐怖陰影。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「颱風假的本質是避難命令，不是什麼小確幸，抱持著小確幸的心態真的不應該」、「真的不要整天期待放什麼颱風假，每每看到這種新聞標題就生氣」、「中肯，以前在ktv上班最討厭颱風假」、「風不要來，雨幫南部把水庫灌滿就好」、「不過南部還缺水，嘉南平原多處還在休耕中，希望南部有雨無災」、「應該要提醒大家，颱風假是希望大家不要出去亂跑、在家先行準備預防災害擴大、面臨防災跟緊急狀況而不是跑去逛街吃飯看電影」。

也有親身經歷過風災的受災戶表示「我是2015蘇迪勒受災戶，沒親身經歷真的很難感受大自然的無情，影片是站在二樓拍的，二樓以下的一切通通都沒了」、「賀伯、龍王、海棠，某年我家就在登陸點，半夜還可以透過窗戶看颱風眼中的夜空」、「八八風災那次之後不再期待颱風假，回老家的地上交通全斷，搭飛機經過南迴時，好多人在飛機上哭了，那個景象很深刻」、「當時板橋很慘，因為四汴頭抽水站失靈，低窪地區全淹了一樓與地下室，路上還飄了搜水桶，永遠難忘」。