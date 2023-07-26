杜蘇芮颱風暴風圈下午觸陸 花東風雨漸增「下到發紫」

中央氣象局指出，中颱杜蘇芮過去3小時中心近似滯留打轉，目前在呂宋島北部近海，預計未來仍將向西北轉北北西移動。中央氣象局預報員劉宇其指出，下午杜蘇芮暴風圈會碰觸恆春半島陸地，暴風圈已進入巴士海峽近海，對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅。花東風雨漸增，花東可能累積雨量達400毫米，不排除出現大豪雨，提醒民眾降雨致災。

劉宇其說，目前颱風在台灣正南方，帶來強勁偏東風，昨晚至今天，開始有大量雲系從台灣東方移入台灣陸地，因此對東半部地區、恆春半島、西半部山區，帶來明顯降雨，在明顯對流通過時，也將帶來明顯短延時強降雨，稍早有道稍微強勁對流通過花蓮吉安，時雨量來到67.5毫米，今天最大累積雨量在花蓮萬榮超過130毫米。

由於颱風持續在台灣南邊，東半部降雨持續，今天白天，東半部包括恆春半島在內，降雨非常明顯；北部、南部地區也有間歇性陣雨，僅中部地區、苗栗地區雨勢相對少，有時能見到陽光。

到了今晚，隨著颱風持續接近，東半部雨勢持續且更大，目前針對花蓮、台東、宜蘭山區、恆春半島發布豪雨特報，屏東地區、宜蘭山區也有大雨特報情況。

劉宇其說，以未來24小時累積雨量來說，花蓮、台東地區很有可能累積雨量達400毫米，不排除花東地區今天可能出現大豪雨現象，提醒民眾降雨導致災害。

風力預測方面，今天蘭嶼、綠島10至11級，新竹以北、東南部沿海、恆春半島、金門9至10級，馬祖、北部內陸局部較強陣風；中部、南部地區目前因受到中央山脈阻隔，風力仍不會太大，到颱風明天進入台灣海峽後，南部地區風雨才會逐漸增強。至於浪高預測，今天東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島沿海則有6米以上，避免前往海邊活動。

相對東半部地區明顯降雨，西半部在背風面反而要留意沈降效應導致的高溫，針對桃園到台南、金門發布36度以上高溫資訊，尤其台中、彰化、雲林、金門可能出現38度左右高溫，留意防曬、防中暑。