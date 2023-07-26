颱風杜蘇芮擦過恆春 今全台上班上課
中央氣象局昨發布杜蘇芮海上陸上颱風警報，今晨不排除有機會從中颱上限升級為強颱，不過全台廿二縣市今皆正常上班、上課，未放颱風假。氣象局提醒，颱風今、明天離台灣最近，今東半部雨勢加劇，可能有局部大雨或豪雨，蘭嶼、綠島預測有十至十一級強陣風；至於花蓮縣、台東縣山區從昨日零時至廿八日晚間廿四時，總雨量預估達七百至一千毫米，民眾需特別注意防颱準備。
中央氣象局技正羅雅尹指出，杜蘇芮穩定朝呂宋島北方近海接近，昨晚八時的強度維持中颱上限，距離鵝鑾鼻南南東方約三八○公里海面上，颱風半徑三○○公里；預估今天上半天，七級暴風圈半徑觸及恆春半島；但屏東縣府昨宣布未達停班停課標準，今白天正常上班、上課。
至於陸上警戒區域包括台東、屏東、恆春半島、高雄；海上警戒區域則包括台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島。羅雅尹提醒，東半部、南部、澎湖、金門要做好防颱準備，蘭嶼、綠島今風力預測達十至十一級。
今天東半部雨勢加劇，可能有局部大雨或豪雨，北部、南部平地，西半部山區也有間歇性陣雨出現。明天颱風逐漸移動到西南部海面，除東半部持續降雨，南部降雨也會增加，中部以北有間歇雨勢，尤其花東地區、南部山區留意局部豪雨或大豪雨。
據中央氣象局昨晚十時發布的風雨預報，廿五日零時至廿八晚上廿四時，花蓮縣、台東縣山區總雨量預估達七百至一千毫米；今天清晨二時至明日清晨二時，花蓮縣、台東縣山區達兩百至三四○毫米。今上午六時至中午十二時，蘭嶼、綠島平均風力七至八級、陣風十至十一級；上午六時至晚上六時，恆春半島平均風力六至七級、陣風九至十級。
海空交通也受颱風影響，今天包含金門小三通等十八航線、一二七航次停航；立榮航空往返松山—台東等四航班，華信航空往返松山—台東等十八航班，及德安航空往返台東—蘭嶼等二十二航班取消。高鐵今日全線正常營運，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限；台鐵今中午十二時前全線各級列車正常行駛，上午九時公布下午列車行駛情形。
菜價因預期心理上漲，彰化縣溪湖果菜市場菜價漲幅較上周上漲近二成，尤以青蔥漲幅四成最高。
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