颱風杜蘇芮逼近傳小災情 屏東高壓電線掉落、台東路樹傾倒

中度颱風杜蘇芮逐漸逼台，中央災害應變中心今晚表示，26日晚間至27日上午風雨影響最劇，目前出現小災情，包括屏東縣牡丹進水場高壓電線掉落、台東縣太麻里路樹傾倒。

中央災害應變中心晚間舉行第4次工作會報暨情資研判會議。中央氣象局報告表示，中度颱風杜蘇芮預計明晚8時許抵達鵝鑾鼻南方偏西約180公里海面上，暴風圈約於明早11時進入台灣陸地，東南部和南部地區受影響最多。

氣象局指出，26、27日雨勢明顯增強，各地總雨量預估以花蓮縣、台東縣、高雄市和屏東縣最為顯著，要嚴防強風、豪雨和長浪。

消防署指出，地方縣市應變中心開設部分，目前一級開設有屏東縣、高雄市和台東縣，二級開設有台中市、基隆市、新竹市和南投縣，三級開設為桃園市、台南市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣及澎湖縣，共計14處。

災情狀況，消防署說，目前無人命傷亡案件；但屏東縣牡丹鄉牡丹進水場有發生高壓電線掉落事件，台東縣太麻里鄉外環路有路樹傾倒，已移除完畢。

交通部指出，公路預警性封閉路段有1處，為台東縣海端鄉台20線149K~171K+500（向陽至利稻段）實施預警性封閉，預計於28日上午7時開放。

另外，目前綠島滯留人數為1122人、蘭嶼有188人、小琉球有54人，無受困待援情形。

疏散撤離部分，內政部表示，截至今晚8時，高雄市已進行疏散撤離，共計24人，目前開設收容處所為1處，收容安置人數3人；入山入園都已聯繫上。

中央災害應變中心副指揮官、農委會副主委陳駿季最後裁示，明晚至27日早上期間風雨交加越發明顯，花東地區要更加注意，橋梁、道路預警要做更仔細監測和宣導。