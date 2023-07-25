快訊

首當其衝！颱風杜蘇芮逼近 屏東牡丹高壓電線斷線95戶停電

酸蔡總統確診因「不想勘災」遭罵翻 楊植斗緊急道歉了

颱風杜蘇芮逼近傳小災情 屏東高壓電線掉落、台東路樹傾倒

中央社／ 台北25日電

中度颱風杜蘇芮逐漸逼台，中央災害應變中心今晚表示，26日晚間至27日上午風雨影響最劇，目前出現小災情，包括屏東縣牡丹進水場高壓電線掉落、台東縣太麻里路樹傾倒。

中央災害應變中心晚間舉行第4次工作會報暨情資研判會議。中央氣象局報告表示，中度颱風杜蘇芮預計明晚8時許抵達鵝鑾鼻南方偏西約180公里海面上，暴風圈約於明早11時進入台灣陸地，東南部和南部地區受影響最多。

氣象局指出，26、27日雨勢明顯增強，各地總雨量預估以花蓮縣、台東縣、高雄市和屏東縣最為顯著，要嚴防強風、豪雨和長浪。

消防署指出，地方縣市應變中心開設部分，目前一級開設有屏東縣、高雄市和台東縣，二級開設有台中市、基隆市、新竹市和南投縣，三級開設為桃園市、台南市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣及澎湖縣，共計14處。

災情狀況，消防署說，目前無人命傷亡案件；但屏東縣牡丹鄉牡丹進水場有發生高壓電線掉落事件，台東縣太麻里鄉外環路有路樹傾倒，已移除完畢。

交通部指出，公路預警性封閉路段有1處，為台東縣海端鄉台20線149K~171K+500（向陽至利稻段）實施預警性封閉，預計於28日上午7時開放。

另外，目前綠島滯留人數為1122人、蘭嶼有188人、小琉球有54人，無受困待援情形。

疏散撤離部分，內政部表示，截至今晚8時，高雄市已進行疏散撤離，共計24人，目前開設收容處所為1處，收容安置人數3人；入山入園都已聯繫上。

中央災害應變中心副指揮官、農委會副主委陳駿季最後裁示，明晚至27日早上期間風雨交加越發明顯，花東地區要更加注意，橋梁、道路預警要做更仔細監測和宣導。

杜蘇芮颱風 颱風

延伸閱讀

首當其衝！颱風杜蘇芮逼近 屏東牡丹高壓電線斷線95戶停電

杜蘇芮颱風來襲 漁港船隻回港停靠、漁民警戒

杜蘇芮颱風來襲 苗栗明德水庫進行排水調節

杜蘇芮颱風接近台灣 第四作戰區明漢光實兵科目取消

相關新聞

中颱杜蘇芮來襲！趕緊上床睡覺 全台26日正常上班課

中颱杜蘇芮今（25）日下午2時30分發布陸上颱風警報，中央氣象局指出，今天颱風外圍環流從東半部開始挾帶風雨襲台，首波陸警警戒範圍為屏東、恆春半島，周三、周四颱風...

杜蘇芮今晚有機會成強颱 明、後天影響最劇

中颱杜蘇芮接近，今晚有機會成強颱。中央氣象局指出，明、後天影響台灣最劇烈，今晚11時40分陸上警戒區域，除了台東、屏東、...

中颱杜蘇芮來襲 台鐵明上午9時宣布下午行駛情形

中颱杜蘇芮來襲，針對列車行駛概況，台鐵表示，今日至明日12時前全線各級列車正常行駛，明日上午9時宣布下午列車行駛情形。

杜蘇芮颱風影響 國內航線明天44航班取消

受杜蘇芮颱風影響，立榮航空宣布，明天（26日）往返松山-台東4航班取消；華信航空也宣布，明往返松山-台東、台中-花蓮...

首當其衝！颱風杜蘇芮逼近 屏東牡丹高壓電線斷線95戶停電

颱風杜蘇芮步步進逼，恆春半島首當其衝，今天晚間屏東縣牡丹鄉因風大致高壓電線斷線，造成95戶停電，經台電派員搶修已復電

杜蘇芮暴風圈進入巴士海峽 防大雨長浪及強風

根據中央氣象局今晚最新颱風警報，中度颱風杜蘇芮暴風圈已進入巴士海峽，氣象局提醒東半部要防大雨，台灣附近各沿海及離島小心長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦