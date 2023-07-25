首當其衝！颱風杜蘇芮逼近 屏東牡丹高壓電線斷線95戶停電

颱風杜蘇芮步步進逼，恆春半島首當其衝，今天晚間屏東縣牡丹鄉因風大致高壓電線斷線，造成95戶停電，經台電派員搶修已復電。

台電屏東區營業處表示，因晚間風大，牡丹幹122高壓電線斷線，由恆春值班人員赴現場搶修，在晚上9時50分已修復並復電。

中央氣象局今天下午2時30分發布中颱杜蘇芮陸上颱風警報，七級風平均暴風半徑達300公里，未來不排除增強為強颱，將威脅屏東及恆春半島。

屏東縣政府嚴陣以待，今天上午10時30分將災害應變中心提升為1級開設，針對低漥地區慎防淹水及海水倒灌，15座大型抽水站、43處水位站、71處影像監視站、18處淹水水位感測器及139部大型移動式抽水機已提前布設防災，而林邊鄉易淹水地區更機動式調派41部移動式抽水站戒備。

另外，台電屏東區營業處已預備178名搶修人員，昇空車55部、吊臂車39部及大小型工程車83部等設備機具全力戒備，並預派工作班先行進駐恆春半島、小琉球待命；若發生停電事故，民眾可使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電提供1911客服專線或屏東區處停電通報電話08-7322111。