正面迎擊颱風杜蘇芮 屏東明天白天正常上班上課

颱風杜蘇芮逼近，今下午2點半發布陸上颱風警報，颱風外圍環流今從東半部開始，挾帶風雨襲台，首波陸上警戒範圍為屏東、恆春半島，周三、周四颱風離台灣最近，屏東縣府今晚7點左右公布，明天未達停班停課標準，白天正常上班、正常上課。

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。

中央氣象局今天下午公布最新風雨預報，恆春半島明天陣風可達9到10級，周二至周五恆春半島總雨量達150至400毫米，已達停班停課標準，屏東縣府今晚7點左右公布，明天未達停班停課標準，白天正常上班、正常上課。