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北北基桃研議颱風假 蔣萬安：將同步宣布

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

北北基桃今年將共同規劃颱風假，會在第一時間共同宣布！台北市長蔣萬安25日視察建國抽水站表示，北北基桃有同步決策平台，會第一時間聯繫討論颱風假事宜，會同步宣布是否放颱風假。他也提到，颱風期間，北市府也會加強宣導移車、菜價等，提醒民眾注意安全。

北部同步宣布假期

蔣萬安於建國抽水站及總管理中心聽取報告，報告提到，建國抽水站負責抽排敦化南路與建國北路的雨水，會透過自動化操作系統，自動啟動抽水裝置，以免時間落差造成淹水的狀況。管理中心人員更展現監視器隨時監控抽水站的畫面，可以透過遠端監控進行操作，避免人員探勘的風險。

蔣萬安表示，要不要放颱風假，這次基北北桃都有保持聯繫，有共同決策平台，會第一時間即時聯繫、共同討論，會同步宣布。

他強調，包括新北市、桃園市幅員比較廣闊，包括有山區、平地，所以過去也有因應不同狀況做不同宣布，這部分都會進行綜合評估，並依據停班停課作業辦法做決策，預計25日晚間8點會有初步結論。

防颱準備多

針對颱風期間，台北市實行「水門只出不進，4小時後拖吊」的新規定。蔣萬安也要求，交通局和警察局等單位應透過簡訊、傳單等方式讓市民掌握相關措施，以提高民眾警覺，「必要的時候會採取公權力，確保社會生命財產的安全」。

至於颱風到來，台北市菜價已先出現哄抬的狀況，蔣萬安也表示，要求相關部會成立即時聯繫，維持相關產品的價格與供需的穩定。


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建國抽水站負責抽排敦化南路與建國北路的雨水。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒）

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