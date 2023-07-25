如被激怒的綠巨人 中颱杜蘇芮來勢洶洶

中颱杜蘇芮25日發布海警，預計還會持續增強，將有陸上警報！天氣風險預報員吳聖宇指出，中颱杜蘇芮27日最接近台灣，東部與高屏等迎風帶將有局部性豪雨。學者汪中和受訪時說，暖化狀況下，颱風威力增強、移動速度緩慢，「已如同被激怒的綠巨人」，民眾一定要做好防颱準備。

迎風面將臨豪雨

中央氣象局指出，中颱杜蘇芮持續增強，已達中颱強度上限，於25日下午2點30分發布海上陸上颱風警報，預估晚間有機會增強為強烈颱風。暴風圈26日上午有機會接觸恆春半島，隨著颱風持續前進後，陸警範圍會擴大到台東、南部等縣市。

吳聖宇研判， 週四（27日）上午之間，颱風中心將會最接近台灣，預估將會通過台灣西南方海面後繼續趨向福建沿岸，暴風圈在一整天持續影響台灣，迎風面的東半部、恆春半島以及高屏地區的風雨越晚越明顯，將有大雨或局部性豪雨發生的機會，要等到週五（28日）清晨左右杜蘇芮颱風暴風圈逐漸脫離台灣陸地，下半天後颱風警報可望解除。

他說，週末期間（29、30日）颱風已經消散，但台灣還是受到偏南風影響，天氣還是不太穩定，要留意局部午後大雷雨發生的可能性，由於颱風剛過，外出活動還是要特別小心安全。

暖化加劇強度

杜蘇芮增強態勢猛烈，短時間就從輕颱變成中颱，更可能成為強颱，汪中和表示，「颱風強度快速增高，如今十分常見。」最近許多研究指出海洋熱含量增高，大氣變暖且更飽含水汽，一旦颱風生成，最大持續風速與降雨量變得越來越強，更容易生成超級強颱。

他說，侵台的颱風路徑受太平洋高壓的影響很大，高壓強的時候，颱風路徑偏西；高壓弱的話，颱風路徑偏北。汪中和指出，剛好過去四年太平洋高壓的強度變化起伏大，台灣也意外成了颱風侵襲的空白區。

防颱工作不可少

汪中和提醒，颱風威力增強，會挾帶更多水氣，使暴雨和強風更具破壞力，且移動速度也放緩，將為沿路帶來更多雨量。他指出，在全球暖化的情境下，「現在颱風如同被激怒的綠巨人」，並呼籲民眾一定做好防颱準備，預防停水、停電的狀況；易淹水地區的民眾也要做好隨時撤離家園的準備。

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