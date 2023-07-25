中颱杜蘇芮沒登陸甭擔心？粉專揭「危險半圈」：沒放假不在乎會害死人

中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，今（25）日下午2時30分，中央氣象局發布陸上颱風警報，提醒民眾提早防範。雖然杜蘇芮預估路徑從穿心颱變成擦邊球，但氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文示警，台灣位於颱風東北象限的「危險半圈」，直呼「不要以為颱風沒登陸就沒事，沒放到颱風假就不在乎，這種風氣會害死人」。

氣象局指出，杜蘇芮持續增強變胖，預估6個小時內就會升為強颱，中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，暴風圈進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。另外，杜蘇芮路徑和7年前重創屏東的莫蘭蒂颱風類似，當時造成屏東縣29.5萬戶大停電，台電防患未然已增派人員與機具備戰。

雖然杜蘇芮從上周預估的穿心颱變成不會登陸台灣，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文提醒民眾切勿大意，粉專指出「直接登陸」機率降低，但台灣位於颱風東北象限的「危險半圈」，使得強風區更廣，粉專提醒位於迎風面的宜蘭、花蓮、台東、台南、高雄、屏東不可輕忽颱風威力。

粉專呼籲「不能只看颱風路徑那條線」，提醒台東、屏東、花蓮、高雄、澎湖、金門、南部山區的民眾提高警覺，務必注意杜蘇芮帶來的持續性強降雨。最後粉專直言，若以為杜蘇芮沒有登陸台灣就沒事，「沒放到颱風假就不在乎，這種風氣會害死人」。