中颱杜蘇芮變胖增強 預估今天發布陸警

中央氣象局昨晚發布中颱杜蘇芮海上颱風警報，預估今天發布陸警。氣象局表示，杜蘇芮強度增加，七級暴風圈半徑擴大到二百八十公里，對巴士海峽構成威脅，周三起全台有雨，直到周五趨緩，但澎金等離島風雨仍大。

氣象局前局長鄭明典昨接受天氣風險公司總經理彭啟明直播訪談時提到，從杜蘇芮暴風圈影響範圍推估，東半部、中南部有放颱風假的機率，北部機率較低，看起來會是個致災性颱風，雖然沒有貫穿台灣的機會，但未來路徑仍有待觀察。

中颱杜蘇芮路徑圖 製表／胡瑞玲 彭啟明則稱杜蘇芮是強而大的中度颱風，暴風圈可能明天就會碰觸東南部，路徑相似於二○一六年的莫蘭蒂颱風，等於和台灣擦邊，對台灣影響非常大，「眼牆沒有遭遇中央山脈破壞，中南部的壓力恐怕會非常大」，且中南部一定會被暴風半徑掃到，北部也要提高警覺。

杜蘇芮昨晚八時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方七百九十公里海面上，以每小時十七公里速度，向西北轉西北西進行，近中心最大風速每秒四十三公尺，七級風平均暴風半徑二百八十公里。氣象局預測，今晚八時颱風中心位置將在鵝鑾鼻南南東方約四一○公里海面上。

中央氣象局預報員劉宇其說明，杜蘇芮今朝呂宋島東北方海面前進，周三、四逐漸從巴士海峽進入台灣西南部近海，周五進入中國大陸，這段期間會為台灣東半部、南部、澎金帶來較大風雨。

劉宇其說，東半部昨晚起降雨增加，今降雨集中在東半部、恆春半島，部分地區雨勢較大；西半部晴朗、炎熱，高溫可達三十六度以上，桃園局部甚至出現三十八度高溫，中午過後山區有局部陣雨。

今晚東部、恆春半島會有較大雨勢，大台北及西部山區則有間歇性陣雨；長浪部分，白天東半部、恆春半島浪高可達二公尺，晚間海浪增強，東海岸浪高可達五公尺，西海岸最高可達三公尺；風力也增強，台東、恆春半島、綠島、蘭嶼會有八至九級強風。

劉宇其表示，颱風於周四影響台灣最大，全台有雨，東半部、南部雨勢明顯，降雨一路到周五颱風登陸中國大陸後趨緩，但澎金風雨仍大。