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杜蘇芮颱風攪局 大稻埕煙火明暫停
因應杜蘇芮颱風來襲，配合防災相關整備作業，北市長蔣萬安昨天宣布，「2023大稻埕夏日節」本周三施放煙火暫停一次；觀傳局也表示，今天起大稻埕夏日節暫停現場各項活動，包含主題日優惠船票發放、燈飾布置、遊具營運等，恢復時間將另行公告。
蔣萬安表示，防颱就是料敵從寬、禦敵從嚴，北市府持續關注氣象預報，本周三大稻埕煙火暫停一次，已請觀傳局將大稻埕夏日節相關設備撤下，水門也都要做好防颱準備。
蔣萬安表示，市府也已經通知相關局處，做好相關防颱因應，包括建管處、新工處等針對很多建案、施工場地等，都要求做好防颱；另，建築物很多外掛圍欄、廣告等也要加強維護，民眾居住場所外掛物品也要拆除或穩固。
至於水利處、大地處山坡地易淹水區，蔣表示，市府會做好防颱，已再三請各局處做好萬全準備。
觀傳局表示，原定26日晚即將施放180秒煙火確定取消，活動合作的藍色公路船班，即日起至27日航班皆取消，將於28日後視颱風狀況調整。
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