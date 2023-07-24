視察颱風整備 蔣萬安：放假與否北北基桃一起決策

颱風杜蘇芮將來襲，台北市長蔣萬安今天視察防災整備，要求加固廣告招牌、保障外送員安全、加強宣導「水門只出不進4小時後拖吊」等，颱風假則會北北基桃4城市一起決策。

中央氣象局今晚8時30分發布今年第5號颱風杜蘇芮海上颱風警報，警戒範圍為巴士海峽。氣象局觀測，杜蘇芮的暴風半徑已擴大至280公里。

蔣萬安今晚至災害應變中心主持颱風整備會議，之後更新臉書表示因近期發生大樓冷氣掉落事件，都發局、勞動局和工務局會要求施工廠商注意，圍籬、帆布、廣告招牌及其他設施的加強穩固。

此外，加強宣導「水門只出不進，4小時後拖吊」措施，以及配合紅黃線開放停車範圍、時間及訊息。

至於颱風假，蔣萬安臉書寫道，將和基隆市、新北市及桃園市保持聯繫暢通，基北北桃4個城市會一起做出決策。

另外，民政局、工務局及各區公所，已針對汛期前完成整備的50條土石流潛勢溪流、50座沉砂池及24處老舊聚落，再次加強巡檢。

蔣萬安並表示，台北12區災害應變中心合計備有1.8萬包沙包，及270台小型移動式抽水機，如有需求可向區公所及里辦公處領取借用；台北88座抽水站、36座疏散門及1147扇閘（閥）門，已再次檢查確認，包含防洪排水系統與地下道抽排水系統正常。

蔣萬安並指示交通局和勞動局保障外送員及民眾安全，加強管制規範颱風侵襲期間，外送平台送餐及YouBike的使用限制。

蔣萬安呼籲民眾可下載「台北市行動防災」APP，掌握全市水情及相關防災資訊 ，如有災情請撥打119或1999市民專線通報，市府將立即派員搶修。

蔣萬安表示，颱風目前的路徑仍存在變動，台北市災害防救辦公室這幾天會為大家持續掌握動態，也請市民事先做好防災準備並保護自身安全。