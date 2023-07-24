颱風恐影響農漁畜水產 陳吉仲籲勿預期採購

颱風杜蘇芮將靠近台灣，農委會主委陳吉仲今天呼籲農漁民做好防颱工作，若因颱風造成作物如蔬果、畜水產等影響，農委會有庫存機制，呼籲消費者不要產生預期心理的採購。

陳吉仲下午出席在花蓮秧悅美地度假酒店舉辦的「2023年永續農業綠色旅遊研習論壇」，會前接受媒體聯訪，針對颱風杜蘇芮將來襲表示已做好防颱整備工作。

陳吉仲說，杜蘇芮颱風路徑不斷往西、往南下修，台灣南部、西部、東部農糧、漁業、養殖業等都要求做好防颱整備工作；提醒農漁民注意自身安全，若有豪雨、土石流地區將事先預警，須事先疏散撤離也有相關運作機制，做好防颱工作確保民眾生命財產降到最低損失。

陳吉仲指出，農委會有庫存機制，若因颱風造成作物、蔬果、畜產、水產影響，都有滾動倉儲可利用，呼籲消費者不要恐慌而產生預期心理採購，農委會也會全力穩定農漁畜水產品供應。